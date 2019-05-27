Online Signature Creator 線上簽名圖檔產生器，PDF Word 合約簽名神器！

2019-05-27 09:26:57 9M87

PDF 簽名教學

合約 PDF、Word 需要簽名時印出來再寄回給對方是否很忙煩呢？真的不是一個增加效率的有效方式，所以今天來跟大家分享這個「Online Signature Creator」線上簽名產生器，簽上自己的名字之後，直接輸出 PNG 檔，再將 PNG 簽名貼上合約就可以啦！如果你是 PDF 文件或合約可以搭配使用達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

Word 如何用電腦簽名

△ 進入「Online Signature Creator」線上簽名產生器之後，就可以看到空白的簽名欄位啦！直接在上面簽上自己的大名就可以囉～

onlinesignaturecreator

△ 我個人覺得用滑鼠比較難正常發揮，如果你有手寫筆的話當然是最好，但手寫筆可不是人人都會有的，不過還是有改善方法，用手機點擊進去網頁，並且開啟手機的螢幕自動旋轉功能（因為用直式瀏覽簽名位置會對不準），將手機橫置之後，就可以簽名啦！簽完名之後，按下下方的 Save 就可以下載 PNG 簽名檔囉！

PDF 簽名教學

△ 下載到電腦的簽名檔，就可以套用到各種文件上啦！

合約電腦簽名教學

△ 不管是 PDF 還是 Word，全部都用插入圖片的方式，就可以印上簽名檔啦，如果你是用 PDF 的話，用上浮水印的方式來增加圖片就可以啦！文章一開始有提供工具囉，這樣合約、文件的簽署與往返，全部都在線上完成，不僅環保還相當省時，你學起來了嗎～

線上簽名產生器傳送門：http://www.onlinesignaturecreator.com

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