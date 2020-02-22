Microsoft Office 手機 APP

微軟推出全新 Micosoft Office App，整合了 Word、Excel 及 PowerPoint 在一款 APP 中，可以隨時隨地在手機上完成工作，存取三種檔案，在一款 APP 中就能全部完成，不管是要將圖片轉換為文件、簽署 PDF、建立 PDF 文件等豐富的文書功能，都可以在這款三合一 App 中完成。你也可以參考：Micsoroft Office Lens 手機 PDF 掃描器，照片 / 名片 / 證件 / 文件立即轉為電子檔 ( Android、iOS)


Microsoft Office Android

Office 手機 APP 主打更直覺、更簡易的操作體驗，包含整合了 Word、Excel 及 PowerPoint，以及能夠更容易的存取最近的文件 ( 需連結 Microsoft 帳戶 )。像是上圖的 PDF 簽名，就是非常方便的應用情境之一，以往需要印出簽名的實體文件，現在可直接在手機上電子化完成簽名。

另外，也能夠直接用相機拍攝文件，直接產生 PDF 檔、掃描 QRCode 直接開啟文件，甚至能夠用手機直接與身旁的同事、客戶、主管分享文件。

Office 手機 App

在 Office App 主頁面上，能夠看到近期開啟的文件，不論是 Word、Excel 還是 PowerPoint，甚至能夠直接在手機上建立新文件。然後回到電腦中繼續編輯，形成能夠無縫接軌工作的應用情境

Microsoft Office 手機 APP

手機操作的優勢，甚至有時候比電腦更方便，例如透過相機，可以將紙本上的表格一秒轉換為 Excel 可編輯的電子檔、將數據或報表做立即的處理、選取手機中的圖片快速產生 PPT 簡報等。

任何人都能免費下載這款 Office 應用程式，並立即開始使用。透過連結 Microsoft 帳戶 (針對 OneDrive 或 SharePoint) 或協力廠商雲端儲存空間提供者，來存取文件並將其儲存到雲端。使用個人、公司或學校 Microsoft 帳戶，可以登入連結到 Office 365 訂閱，就能使用 App 內的進階功能。

下載：
Microsoft Office（Google Play 下載）
Microsoft Office（App Store 下載）

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