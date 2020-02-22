免費下載 Assassin’s Creed Syndicate 刺客教條：梟雄

好玩的遊戲總是讓人上癮，刺客教條的黑旗、大革命都曾限時免費過，這次限時免費的是 Assassin's Creed Syndicate「刺客教條：梟雄」版本，這是刺客教條主系列的第九部作品，登陸於 PlayStation 4、Xbox One 和 Microsoft Windows 平台，這次限時免費的是 Windows 平台的版本。遊戲首次引進與《俠盜獵車手V》相近的主角切換設定，玩家能自由分飾兩名主角，也能首次在系列主要作品中使用女性主角。男主角雅各·弗萊（Jacob Frye）性格熱血衝動，擅於近身戰鬥，計劃用自己的幫派「黑鴉幫」（The Rooks）對抗聖殿騎士（Templar），其雙胞胎姊姊伊薇·弗萊（Evie Frye）傾向運用智慧和擅於隱匿。兩名主角可利用新引進之繩索發射器迅速攀上建築物或於兩個壁面間造出溜索作迅速滑行，市內亦將有馬車和火車協助主角來往兩地。二人武裝將包括手指虎、左輪手槍、杖劍、飛刀、廓爾喀刀。戰鬥節奏將比前作更高，一眾敵人將同時對主角進行攻擊，屋頂、馬車頂部和火車車廂頂部亦可以作為戰鬥地點。遊戲將以1868年的倫敦為舞台，面積比前作《刺客教條：大革命》舞台巴黎增加約百分之三十，七個自治區為西敏、河岸街、泰晤士河、倫敦市、白教堂、薩瑟克及蘭貝斯。

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