Torchlight II 火炬之光II 免費下載

投入遊戲是許多人每天放鬆的小小舒壓，就算是以前的遊戲也是很吸引人的，又來推薦大家限時免費的好遊戲囉！這次 EPIC Games 推上架的是 Torchlight II（火炬之光II）史詩級戰鬥動作角色扮演遊戲，是由位於西雅圖的 Runic Games 開發的一部動作角色扮演遊戲，於 2012/09/20 發行於 Windows 平台；2019/09/03 移植到任天堂Switch 平台。火炬之光II 是火炬之光的續作。開發組曾經開發了《暗黑破壞神》、《暗黑破壞神2》、《神話》等遊戲。 《火炬之光2》繼承了《火炬之光》的紋理處理技術。玩家在遊戲中可以單人遊戲，多人區域網路遊戲和線上連結伺服器遊戲。

限時免費：https://www.epicgames.com/store/en-US/product/torchlight-2/home

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△ 進入活動頁面之後可以看到 Torchlight II 的遊戲頁面，活動期間應該會看到 Free 的價格，點選 GET 來取得。

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△ 若是沒有 EPIC Games 的帳號，可以透過其他平台帳號來登入，若是有的話可以直接登入。

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△ 登入 EPIC Games 平台的帳號。

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△ 登入之後就可以看到訂單，確認價格是 0 元之後就點選「下訂單」。

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△ 訂單完成之後，可以透過電腦內的 EPIC GAMES LAUNCHER 來啟動遊戲平台，之後下載遊戲後就可以玩囉！若是沒有安裝過啟動器的話可以直接下載：EpicInstaller 10.17.0.msi（LAUNCHER-PUBLIC-SERVICE-PROD06下載）

以下是遊戲畫面參考囉！

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