Google 輸入法真的是我目前用過最順手的輸入法之一，在 Android 與 iPhone 上也可以安裝使用，不過若是原本的風格就有點無趣了，是不是想換生動一點的圖案或顏色呢 ? 本篇要來教大家如何設定 Gboard 以及更改鍵盤背景，並且將它改為預設的鍵盤，因為目前 iPhone 內建的鍵盤無法更換背景顏色，因此我們可以透過免費的 Gboard - Google App 來實現，Gboard 是 Google 官方推出的鍵盤 App，除了能讓你自訂鍵盤的背景顏色和圖片之外，還有一些其他功能，就讓我們來看看吧！

首先 前往 App Store 下載 Gboard ，下載完成後，開啟「設定 > 一般」找到 Gboard ，在點擊「鍵盤」。

在鍵盤頁面啟用 Gboard 會出現允許完整使用，兩個一起點開。

接著打開 Gboard App ，這裡將會介紹兩個比較常用的設定「語言」和「主題」。首先是語言的部分，由於 Goboard 預設只會幫我們下載中文鍵盤，因此我們需要進到「語言」再到「新增語言」內下載英文鍵盤，找到「英文 (美國)」並加入，當然如果你想使用其他語言鍵盤也可以。

再來是主題的部分，Gboard 主要特色就是可以讓你自由更改鍵盤背景，點開「主題」裡邊內建有許多預設背景、景觀背景、漸層背景等等，當然你也可以上傳自己的圖片當作背景喔 !

套用景觀背景後，是不是覺得鍵盤鮮豔許多。

Gboard 還有一些內建其他功能，你可以直接在 Gboard 用 Google 搜尋網頁、翻譯、YouTube、Google 甚至可以使用 Google Maps，相當方便，不用再切換到其他 App，還有一些熱門 GIF 圖以及表情符號都可以隨你使用喔 !

如果只想用 Gboard 當作唯一的鍵盤，你想移除原本 iPhone 內建鍵盤的話，也是可以的，首先開啟「設定」 > 點擊「一般」>「鍵盤」

接下來在鍵盤頁面點擊「鍵盤」> 點擊「編輯」就可將其他鍵盤移除，只留下 Gboard 囉！

刪光 iPhone 內建鍵盤是不是變得很乾淨呢 ! 整個過程其實不難，有興趣的人可以自行更改看看喔！同樣的 Gboard 也可以使用在 Android 手機上，若是厭倦了原本的鍵盤風格，那就來改變一下吧！

Gboad 下載安裝：

Gboard - Google 鍵盤（APPLE下載）

Gboard - Google 鍵盤（GOOGLE下載）