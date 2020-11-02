好消息！Epic Games 兩款限時免費冒險遊戲要與大家一同度過萬聖節！

想在萬聖節當天在家與鬼怪廝殺嗎？為了迎接萬聖節，Epic Games 準備兩款限時免費遊戲要與大家一同度過！其中一款叫做《Blair Witch》是一款以故事為中心的第一人稱心理恐怖遊戲。若你是膽子比較小的人，則可以玩另一款備受好評的《Ghostbusters》動作冒險遊戲，讓你帶上質子背包加入 Ghostbusters 的行列，與有著原班人馬配音及長相的成員們一同大戰鬼怪拯救紐約市！本周限免費活動只到 11 月 6 號中午 12 點，想在萬聖節當天與鬼怪纏鬥的朋友們，趕緊將這兩款遊戲永久收藏吧！

《Blair Witch》你最深處的恐懼將在這座森林中甦醒！

好消息！Epic Games 兩款限時免費冒險遊戲要與大家一同度過萬聖節！

《Blair Witch》是一款以故事為中心的第一人稱心理恐怖遊戲。遊戲故事開始是在 1996 年，有個年輕男孩在馬里蘭州布爾其斯鎮（Burkittsville）附近的黑丘森林失蹤。而你將扮演有著糾結過往的前任警官艾利斯（Ellis）參與搜尋。隨著你在過程中被迫面對自己的恐懼，以及盤踞森林的神秘勢力布萊兒女巫（Blair Witch），平凡的調查很快就變成了無盡的夢魘，​但你並不是孤身一人，你有值得信賴的警犬夥伴「子彈」會在遊戲中陪在你身邊，一起試著通過遊戲吧！


△ 《Blair Witch》精彩遊戲影片

《Ghostbusters：The Video Game Remastered》

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廣受好評的《Ghostbusters》遊戲重製後回歸 Epic Games 商店啦！讓你再次帶上你的質子背包加入 Ghostbusters 的行列與有著原班人馬配音及長相的成員們一同冒險，並在遊戲中使用可升級的武器，也讓你在大量可摧毀物件的場景中，體驗獨一無二的追獵、對戰及誘捕鬼怪經歷，最後在大型魔王戰役中，可互相考驗團隊的默契與勇氣，讓我們一起大戰鬼怪拯救紐約市吧！


△ 《Ghostbusters：The Video Game Remastered》精彩遊戲影片

遊戲領取步驟

《Blair Witch》領取位置 : 點我前往
《Ghostbusters》領取位置 : 點我前往

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首先先到活動網站中，點選「獲取」。

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接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，趕緊註冊一個，因為之後要啟動遊戲時會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝喔 ! 只要安裝完成，你所領的遊戲就在裡面，直接啟動就可以囉！

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