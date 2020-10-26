對於即將在 10 月 31 號到來的萬聖節，想在社群平台上換上適合萬聖節氣氛的頭像嗎？不妨試試這款「My Evil Doll」恐怖鬼娃頭像產生器，操作很簡單，只要將自己的照片上傳到網站中，My Evil Doll 就會自動在數秒內將你的頭像變成恐怖又不失可愛的鬼娃大頭照！網站中除了鬼娃頭像圖片外，還有提供變臉過程的 MP4 動態影像，喜歡具有萬聖節氣氛的頭像產生器的朋友，可以將圖片及影像儲存到電腦或分享社群網站上，與大家一同感受萬聖節的氣氛，至於怎麼操作就讓我們往下看吧！你知道 LINE 也有限定萬聖節才有的特效彩蛋嗎？想知道的話可以參考這篇：LINE 萬聖節特效彩蛋，這 3 組關鍵字用好用滿

首先進到 My Evil Doll 網站後，便會在網站中看到幾張變成鬼娃頭像範例照，你可直接點擊「UPLOAD PHOTO」上傳自己的照片。

接著只要等待幾秒，網站就會自動臉部辨識將你的頭像轉換成鬼娃大頭照。

如果你對你的鬼娃頭像滿意的話，可在圖片下方選擇下載或透過 Facebook、Snapchat、WhatsApp 以及 Telegram 等社群平台分享你的鬼娃頭像。

如果想觀看變臉影像，可在圖片右上方點選「Video」就能看到變臉的動態影片，影片一樣可以下載與分享喔！

對於剛做好的鬼娃頭像覺得有點恐怖，但看久了之後便又覺得可愛許多，有興趣的朋友，一起來將自己的大頭照變成鬼娃吧！但千萬不要在半夜將鬼娃大頭設成 LINE 頭貼打電話去嚇朋友，以免傷了友情喔 XD！

My Evil Doll：https://myevildoll.com/