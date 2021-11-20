Luminar 3

現在手機拍攝像片，已經不大需要修圖直出就很好看了，但單眼、相機拍攝的照片，還是要稍微修一下才能釋放相機的潛能，但是手動修圖又太累了，有沒有更懶人的方式？最近小編發現 AI 修圖神器 Luminar 3 正推出限時免費活動，原價超過 1800 元台幣，現在取得能夠永久免費用，而且修圖成果完全不會輸給專業修圖軟體 Lightroom，不論 Mac、Windows 通通能用，非常適合懶人的修圖神器，非常推薦喜愛拍照、分享照片的朋友趕緊收下來吧。之前我們也有分享過前一代的 Luminar 2018，差別在於 Luminar 3 功能已更新到 2020 年版，因此Luminar 3 功能會更加完整一些。

Luminar 3 限時免費活動頁面：https://skylum.com/es/l/chipcz-luminar

免費專業修圖軟體

進入 Luminar 3 限時免費頁面後，輸入使用者名稱及 Email 按下 Submit 提交就可以領取限時免費序號啦。

照片編輯軟體

提交之後回到 Email 收信，就可以看到序號和載點囉，這次序號每個人都不一樣，請大家自行取得，載點的話小編幫大家準備在文章後方，大家可以先去下載，因為安裝需要一段時間，利用安裝的過程再來領序號就可以啦。

人像修圖軟體

安裝完之後開啟 Luminar 3 輸入 Email 啟動。

Luminar 3

然後點擊左上角的「立即購買」。

Luminar 3

找到右下方「激活」按鈕。

線上照片編輯

點擊「激活」來輸入序號。

Luminar 3

這個步驟貼上剛剛 Email 收到的序號、Email 就可以囉。

lightroom 替代工具

看到這個頁面代表序號啟用成功，接下來就可以開始體驗 Luminar 3 的魔力啦。

修圖軟體 app

測試一張照片看看，匯入照片後，下方有許多設定好的風格，小編點選第一個 AI 強化模式。

修圖軟體免安裝

不到幾秒鐘的時間，就可以看到原本照片灰灰的天空，已經可以看到藍天啦，雲之間的陰影也變得更鮮明，整體畫面色彩看起來更飽滿一些。當然這只是其中一種風格，有些人不愛太濃豔的顏色，也可以選擇其它風格設定檔。

lightroom 替代工具

除了色調、對比、亮度、飽和可以調整之外，Luminar 3 也能後製需化背景，看起來就像真的單眼鏡頭拍的一樣，有種接近奶油般的高級鏡頭感。

Luminar 3 下載

Luminar 3 之所以稱為 AI 修圖，是因為它會偵測照片中的元素，每種元素給予不同的修飾，最後才是我們所看到的成像，畫不多說～趕快去下載起來，體驗一下 Luminar 3 的修圖魔力吧。

https://skylum.com/es/luminar-ai-b

下載：
Luminar 3 ( Windows 下載 )
Luminar 3 ( macOS 下載 )

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