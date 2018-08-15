PixBuilder Studio 精簡版 Photoshop 修圖工具，基本功夫很實在

2018-08-15 08:48:10 9M87
PixBuilder Studio 精簡版 Photoshop 修圖工具，基本功夫很實在

除了 Photoshop 以外，大家都用什麼軟體修圖呢？今天分享一款有小 Photoshop 之稱的修圖軟體「PixBuilder Studio」，體積非常小，該有的功能也沒少，簡單的亮度 / 對比度、色彩平衡、水平處理、旋轉，調整大小，印章工具，複製工具，修復畫筆工具等是基本的，比較進階的曲線調整、圖層等也都支援！內建的圖片效果，像是模糊、銳化效果也通通都有，安裝檔竟然只有 3 MB 大小，比一首 MP3 還小啊！PixBuilder Studio 可以說是小巧版的 Photoshop 無誤，而且在檔案大小上，也完勝 Photoshop，不用動輒幾百 MB，PixBuilder Studio 也特別省系統資源，有些電腦跑不動 PS 的，就試試看 PixBuilder Studio 吧！


PixBuilder
△ 免費的 PixBuilder Studio 與 Photoshop 一樣支援圖層式的操作，連操作介面都非常相似，有兩種版本：免安裝版與標準版（在安裝時選擇），擁有快速啟動以及不佔系統效能的特性，另外也支援多重復原功能～

PhotoShop替代品

△ 圖片大小調整、旋轉裁切、亮度/對比度、色彩平衡、色階，色相/飽和度、色彩填充是基本的，此外還有自動對比度及自動色階功能。

PixBuilder免費修圖軟體

PixBuilder

△ 馬上試了一下內建的銳化功能，好像還不錯！敏感度滿高的，只調了一點點，銳利度就有很明顯的變化。

PixBuilder

△ 自動對比度及自動色階是我覺得還不錯的功能，很適合懶人使用，當然也可以根據自己的喜好調整！

支援存取圖片格式 : JPEG, GIF, PNG, BMP, PCX, PSD, TGA, ICO, PBS
支援存取圖片格式 : JPEG, GIF, PNG, BMP, PCX, TGA, ICO, PBS

PixBuilder

△　工具方面，各種筆刷樣式也都沒少，鉛筆、筆刷、線條工具、填色、文字工具、仿製印章、矩形工具、選色筆等，真的非常齊全啊！

PixBuilder

△ 而在套索工具也是非常齊全阿，魔術選取、矩形選取、任意選取工具也是非常齊全阿，整體來說，因為 PixBuilder Studio 要精簡檔案大小，因此在介面上會比較簡單，但是該有的功能卻非常齊全，比起需要付費的 Photoshop 來說，可以說是非常強大了，而且開啟 PixBuilder Studio 所需的系統資源非常少，所以開啟時速度非常之快，也不會造成系統的負擔，又有標準版與免安裝版，可以說是免費的圖片編輯軟體中，非常有誠意的啊！另外一款 Paint.NET 號稱免費的 Photoshop 精簡版，大家也可以試試看！

https://www.wnsoft.com/en/pixbuilder/

免安裝版：（內建簡轉繁的繁體中文語系）
PixBuilder Studio 2.2.0.7z（MediaFire下載）
PixBuilder Studio 2.2.0.7z（Rapidgator下載）
PixBuilder Studio 2.2.0.7z（ZippyShare下載）
PixBuilder Studio 2.2.0.7z（YunFile下載）
PixBuilder Studio 2.2.0.7z（本站下載）
檔案大小：2.70 MB

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