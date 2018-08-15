現在免費第四台機上盒非常火紅，NCC 抽驗多款機上盒並公布不符合的廠牌與型號，截至 8/13 日止，抽驗市售 31 款機型，共計 15 款機上盒被通傳會廢止審驗證明，常見的知名機上盒產品安博、OVO、千尋盒子都在其中，若在網路上販售非經過型式認證、審驗合格，最重會被處以新台幣 50 萬元的罰款，大家做生意賺錢之餘，要多多注意是否機上盒是否有未通過 NCC 抽驗，不然真的會賠了夫人又折兵啊！最好不要買、也不要販賣才是最安的解決辦法，以下列出 NCC 抽驗 15 款不合格的廠牌與型號供大家參考！
|編號
|審驗合格標籤
|產品名稱
|廠牌
|型號
|廢止日期
|1
|小七盒子無線網路電視機上盒
|小七科技
|H3-GX30
|CCAJ16LP3560T2
|1070604
|2
|千尋盒子
|匯景
|QBOX-III
|CCAH16LP1310T1
|1070808
|3
|千尋生態機上盒
|匯景
|Q1
|CCAH16LP1740T0
|1070808
|4
|多媒體機上盒(Wifi/Bluetooth)
|Daily 購(安博)
|K9Pro_16-TW
|CCAH16LP3570T1
|1070326
|5
|多媒體機上盒(BT+WIFI)
|安博科技
|S900 ProBT
|CCAJ17LP9220T3
|1070702
|6
|多媒體機上盒(BT+WIFI)
|安博科技
|I900
|CCAJ17LP9580T7
|1070420
|7
|千尋盒子
|匯景
|Qbox4
|CCAH17LP3750T8
|1070409
|8
|千尋盒子
|匯景
|Qbox4
|CCAH17LP3760T1
|1070412
|9
|智慧型網路機上盒
|TBOX
|KK-200BT
|CCAK17LP1930T4
|1070402
|10
|OVO電視盒 (WIFI+BT)
|OVO
|OVO-M1
|CCAJ17LP8271T2
|1070516
|11
|OVO-電視盒(WIFI+BT)
|OVO
|OVO-B6
|CCAJ17LP99F0T4
|1070504
|12
|多媒體機上盒(BT+WIFI)
|安博科技
|K9Pro_16-TW
|CCAJ17LP9221T5
|1070420
|13
|多媒體機上盒
|安博盒子 U BOX
|S900 ProBT
|CCAH16LP3780T9
|1061201
|14
|千尋盒子5 (網絡多媒體播放器)
|花生傳媒
|QBOX-V
|CCAE18LP0430T5
|1070806
|15
|千尋盒子
|匯景
|QBOX2-I
|CCAE15LP1640T0
|1070813
依電信法第49條第3項規定，電信管制射頻器材非經型式認證、審驗合格，不得製造、輸入、販賣或公開陳列。違反該規定者，通傳會將依同法第65條第1項第10款規定，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。因此小編在此呼籲，賣家們千萬不要存僥倖心態，偷偷在網路上或實體店面販賣被廢止審驗證明的機上盒，否則會受到處罰。
參考來源：通傳會
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