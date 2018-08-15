NCC 公告 15 款未通過審核第四台機上盒，你家電視盒合格嗎？

2018-08-15 08:17:56 9M87
NCC機上盒罰款

現在免費第四台機上盒非常火紅，NCC 抽驗多款機上盒並公布不符合的廠牌與型號，截至 8/13 日止，抽驗市售 31 款機型，共計 15 款機上盒被通傳會廢止審驗證明，常見的知名機上盒產品安博、OVO、千尋盒子都在其中，若在網路上販售非經過型式認證、審驗合格，最重會被處以新台幣 50 萬元的罰款，大家做生意賺錢之餘，要多多注意是否機上盒是否有未通過 NCC 抽驗，不然真的會賠了夫人又折兵啊！最好不要買、也不要販賣才是最安的解決辦法，以下列出 NCC 抽驗 15 款不合格的廠牌與型號供大家參考！



編號 審驗合格標籤 產品名稱 廠牌 型號 廢止日期
1  小七盒子無線網路電視機上盒  小七科技  H3-GX30  CCAJ16LP3560T2  1070604
2  千尋盒子  匯景  QBOX-III  CCAH16LP1310T1  1070808
3  千尋生態機上盒  匯景  Q1  CCAH16LP1740T0  1070808
4  多媒體機上盒(Wifi/Bluetooth)  Daily 購(安博)  K9Pro_16-TW  CCAH16LP3570T1  1070326
5  多媒體機上盒(BT+WIFI)  安博科技  S900 ProBT  CCAJ17LP9220T3  1070702
6  多媒體機上盒(BT+WIFI)  安博科技  I900  CCAJ17LP9580T7  1070420
7  千尋盒子  匯景  Qbox4  CCAH17LP3750T8  1070409
8  千尋盒子  匯景  Qbox4  CCAH17LP3760T1  1070412
9  智慧型網路機上盒  TBOX  KK-200BT  CCAK17LP1930T4  1070402
10  OVO電視盒 (WIFI+BT)  OVO  OVO-M1  CCAJ17LP8271T2  1070516
11  OVO-電視盒(WIFI+BT)  OVO  OVO-B6  CCAJ17LP99F0T4  1070504
12  多媒體機上盒(BT+WIFI)  安博科技  K9Pro_16-TW  CCAJ17LP9221T5  1070420
13  多媒體機上盒  安博盒子 U BOX  S900 ProBT  CCAH16LP3780T9  1061201
14  千尋盒子5 (網絡多媒體播放器)  花生傳媒  QBOX-V  CCAE18LP0430T5  1070806
15  千尋盒子  匯景  QBOX2-I  CCAE15LP1640T0  1070813

依電信法第49條第3項規定，電信管制射頻器材非經型式認證、審驗合格，不得製造、輸入、販賣或公開陳列。違反該規定者，通傳會將依同法第65條第1項第10款規定，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。因此小編在此呼籲，賣家們千萬不要存僥倖心態，偷偷在網路上或實體店面販賣被廢止審驗證明的機上盒，否則會受到處罰。
NCC 對上述的審核是對於硬體上的審核，並非對於內容上的查驗，所以大部分的機上盒依然可以收看第四台，因為內容是否合法，並非 NCC 管轄範圍，所以市面上大部分播放盜版第四台為賣點的電視盒，有些標榜通過 NCC 審核，其實與內容無關，而是它們家的機器通過 NCC 的規範罷了，不代表內容來源合法，所以大家還是要眼睛睜大點啊~

參考來源：通傳會
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