違法侵權機上盒怎麼查？28 款非法機上盒清單，你家中獎了嗎

2019-06-20 08:36:46 9M87

違法侵權機上盒

用機上盒看免費節目雖然很吸引人，但是你知道嗎？立法院今年三讀通過「著作權法第 87 條及第 93 條條文修正案」，業者提供機上盒、APP 給使用者觀看侵權內容，就可處 2 年以下徒刑或併科 50 萬元以下罰金！此外 NCC 也公布了幾款不合格的機上盒，雖然不合格通常都是硬體上的檢測不合格，檢測通過了也不一定合法，大家購買機上盒的時候，通常不用繳月費的就有很大的機率有問題，這邊小編找到查詢 NCC 所提供的不合格機上盒查詢方法，大家購買前可以動動手指檢查一下囉！

NCC 機上盒審定證明及審驗證明撤銷或廢止清冊

編號 審驗合格標籤 產品名稱 廠牌 型號 廢止日期
1  小七盒子無線網路電視機上盒  小七科技  H3-GX30  CCAJ16LP3560T2  1070604
2  千尋盒子  匯景  QBOX-III  CCAH16LP1310T1  1070808
3  千尋生態機上盒  匯景  Q1  CCAH16LP1740T0  1070808
4  多媒體機上盒(Wifi/Bluetooth)  Daily 購(安博)  K9Pro_16-TW  CCAH16LP3570T1  1070326
5  多媒體機上盒(BT+WIFI)  安博科技  S900 ProBT  CCAJ17LP9220T3  1070702
6  多媒體機上盒(BT+WIFI)  安博科技  I900  CCAJ17LP9580T7  1070420
7  千尋盒子  匯景  Qbox4  CCAH17LP3750T8  1070409
8  千尋盒子  匯景  Qbox4  CCAH17LP3760T1  1070412
9  智慧型網路機上盒  TBOX  KK-200BT  CCAK17LP1930T4  1070402
10  OVO電視盒 (WIFI+BT)  OVO  OVO-M1  CCAJ17LP8271T2  1070516
11  OVO-電視盒(WIFI+BT)  OVO  OVO-B6  CCAJ17LP99F0T4  1070504
12  多媒體機上盒(BT+WIFI)  安博科技  K9Pro_16-TW  CCAJ17LP9221T5  1070420
13  多媒體機上盒  安博盒子 U BOX  S900 ProBT  CCAH16LP3780T9  1061201
14  千尋盒子5 (網絡多媒體播放器)  花生傳媒  QBOX-V  CCAE18LP0430T5  1070806
15  千尋盒子  匯景  QBOX2-I  CCAE15LP1640T0  1070813
16  安卓電視盒 (WLAN)  智博數位  MX-01  CCAJ15LP0930T2  1071102
17  多媒體播放器 (內建wifi 功能)  Rabbits+  RTB-RK10  CCAH16LP3470T7  1071219
18  Miier 無線智慧電視盒 PLUS  Miier  Miier-BA02  CCAJ17LP0520T9  1070815
19  Fun TV WIFI歡樂盒子機上盒  Fun TV  Fun 1  CCAJ17LP3200T6  1071121
20  無線智慧機上盒  5FNF  if-BX17  CCAJ17LP3360T2  1071121
21  電視多媒體接收器 (WIFI)  UPMOST  ATV305  CCAJ17LP4911T5  1071121
22  無線網路機上盒  NOWlink  N1  CCAJ17LP7160T1  1071102
23  Fun TV WIFI+BT(藍牙)歡樂盒子機上盒  Fun TV  Fun TV WIFI BT  CCAJ17LP9290T1  1071225
24  數位機上盒(具WiFi/Bluetooth功能)  千諾數位  千諾channel  CCAK18LP0070T9  1080304
25  數位機上盒  家護保  MX PRO II  CCAJ18LP0B20T5  1080123
26  QBTV 數位電視機上盒  QBTV  QBTVTW 一代  CCAJ18LP1020T2  1071224
27  多媒體機上盒  安博科技  X900  CCAJ18LP1C20T1  1071114
28  千尋盒子5 (網絡多媒體播放器)  花生傳媒  QBOX-V  CCAE18LP0440T8  1071018

著作權涉訟中的機上盒

編號 品牌名稱 型號
1 安博盒子 (1) 第三代（UBOX3 S900 ProBT）
(2) 第四代（UBOX4 S900 ProBT）
(3)第五代（Pro I900、Pro X900）
2 千尋盒子 (1) QBOX-III
3 中安機上盒 中安 box 網路機上盒
4 Rabbits TV-BOX 兔子 Rabbits TV-BOX RTB-RK10
5 創怡盒子  

有侵權嫌疑之 APP

編號 APP 名稱
1 沙發管家
2 電視家 3.0、電視家 2.0
3 魔力視頻、魔力視頻 2
4 HDP 直播
5 完美直播
6 鋒采直播 TV 版
7 完美視頻大全
8 人人影視 TV 版
9 電視貓

如何查詢侵權機上盒？

查詢侵權機上盒

△ 至 NCC 的「FUN016 型式認證資料查詢」頁面，輸入其中一欄後，再輸入下方的確認碼，按下查詢就可以囉！雖然看起來很多欄位，不過其實只要輸入其中一欄就可以查到，最快就是拿起你的機上盒，找到型號輸入上去最快速＋精準～

目前有哪些合法管道可以觀看？

1. 愛奇藝

愛奇藝

△ 我個人已經非常習慣使用愛奇藝，上面的影音資源相當足夠，像是近期大家所追的延禧攻略與如懿傳都有，skr 的中國新說唱也有，坦白說 VIP 買下去還頗划算的。今天要分享的是電腦 PC 的版本，雖然說在電腦上透過瀏覽器收看也是可以，不過既然有 APP 就用 APP，有軟體就用軟體囉！！！

愛奇藝 VIP 會員費用整理：
- 月租新台幣 227 元
- 季租新台幣 630 元
- 年租新台幣 1899 元

2. myVideo

合法線上看

myVideo 的影片都具有高畫質、繁體中文字幕、原文發音等特色，無須擔心影片品質，任何設備上都可以觀看，具有 iOS、Android APP，電視也可以搭配 Chromecast 做播放，以下幫大家整理方案內容：

myVideo 方案整理：
- 豪華月租方案新台幣 250 元 / 月
- 4 片自由選方案新台幣 250 元 / 月
- 單片租借新台幣 39~79 元 / 片

3. CATCHPLAY

CATCHPLAY追劇

CATCHPLAY 成立於 2007 年，在台灣的院線及 DVD 發行業界迅速嶄露頭角。近幾年來發行的院線電影每年近 30 部，亦即平均每兩週就有一部電影上映。其他發行通路如 DVD 及數位平台等的發行量，更每年高達近 100 部，是美商六大外，台灣最大的獨立電影發行商，片庫更擁有近 2000 部電影，且多數為 “ALL RIGHTS” 全版權經營。

CATCHPLAY 方案整理：
- 單片租借新台幣 60 或 80 元
- 月付會員新台幣 199 元

4. LiTV

LiTV費用

LiTV 擁有 400 台電視頻道：包括熱門新聞、體育、財經、生活、旅遊、親子、熱播綜藝＆戲劇整套看等各類頻道。此外還有 6 大館隨選影片： 電影 + 戲劇 + 動漫 + 綜藝 + 兒童 + 蒙福人生 ，使用不受限制，上萬部影片隨選隨看，週週更新、免看廣告。

LiTV 方案整理：
- 豪華組合餐 299 元/月
- 頻道全餐 268 元/月
- 隨選影片餐 99 元/月

5. 亞太 Gt TV 電視

GtTV

△ 常常撰寫各種不同 3C 主題，熱門的主題我略知一二，免費看第四台就是很吸引人的一個點，不過有體驗過的就知道，免費的最難捉摸，有時候說消失就消失，所以今天來推薦一個好康的 Gt TV，他雖然付費但是他不貴，他提供了電視盒可讓你擁有業界直播頻道最多 160 台，而且除了「電視盒可以收看」之外，連「手機都可以收看」，我覺得這才是最大的賣點，行動電視可以帶著走，這還頗吸引我的，你呢？

Gt TV 方案整理：
- 非亞太用戶每月 150 元
- 亞太用戶每月只要 139 元

6. MixerBoxTV

MixerBoxTV

△ 你現在還常看電視嗎？坦白說我現在看手機的時間已經大大超過看電視的時間，在手機上免費看電視也是大家所追求的，「MixerBoxTV 免費第四台」是今天要分享的免費看電視 App，在 iOS 及 Android 雙系統都可下載，與一般較不同的是，「電視第四台」整合了 YouTube 上的新聞直播、綜藝頻道、偶像劇、動漫卡通、韓劇、體育頻道等，通通都幫我們分類好了，通通免費 0 元看，趕快下載以備不時之需吧！

非法機上盒查詢：https://nccmember.ncc.gov.tw/Application/Fun/Fun016.aspx

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