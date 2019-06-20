用機上盒看免費節目雖然很吸引人，但是你知道嗎？立法院今年三讀通過「著作權法第 87 條及第 93 條條文修正案」，業者提供機上盒、APP 給使用者觀看侵權內容，就可處 2 年以下徒刑或併科 50 萬元以下罰金！此外 NCC 也公布了幾款不合格的機上盒，雖然不合格通常都是硬體上的檢測不合格，檢測通過了也不一定合法，大家購買機上盒的時候，通常不用繳月費的就有很大的機率有問題，這邊小編找到查詢 NCC 所提供的不合格機上盒查詢方法，大家購買前可以動動手指檢查一下囉！
NCC 機上盒審定證明及審驗證明撤銷或廢止清冊
|編號
|審驗合格標籤
|產品名稱
|廠牌
|型號
|廢止日期
|1
|小七盒子無線網路電視機上盒
|小七科技
|H3-GX30
|CCAJ16LP3560T2
|1070604
|2
|千尋盒子
|匯景
|QBOX-III
|CCAH16LP1310T1
|1070808
|3
|千尋生態機上盒
|匯景
|Q1
|CCAH16LP1740T0
|1070808
|4
|多媒體機上盒(Wifi/Bluetooth)
|Daily 購(安博)
|K9Pro_16-TW
|CCAH16LP3570T1
|1070326
|5
|多媒體機上盒(BT+WIFI)
|安博科技
|S900 ProBT
|CCAJ17LP9220T3
|1070702
|6
|多媒體機上盒(BT+WIFI)
|安博科技
|I900
|CCAJ17LP9580T7
|1070420
|7
|千尋盒子
|匯景
|Qbox4
|CCAH17LP3750T8
|1070409
|8
|千尋盒子
|匯景
|Qbox4
|CCAH17LP3760T1
|1070412
|9
|智慧型網路機上盒
|TBOX
|KK-200BT
|CCAK17LP1930T4
|1070402
|10
|OVO電視盒 (WIFI+BT)
|OVO
|OVO-M1
|CCAJ17LP8271T2
|1070516
|11
|OVO-電視盒(WIFI+BT)
|OVO
|OVO-B6
|CCAJ17LP99F0T4
|1070504
|12
|多媒體機上盒(BT+WIFI)
|安博科技
|K9Pro_16-TW
|CCAJ17LP9221T5
|1070420
|13
|多媒體機上盒
|安博盒子 U BOX
|S900 ProBT
|CCAH16LP3780T9
|1061201
|14
|千尋盒子5 (網絡多媒體播放器)
|花生傳媒
|QBOX-V
|CCAE18LP0430T5
|1070806
|15
|千尋盒子
|匯景
|QBOX2-I
|CCAE15LP1640T0
|1070813
|16
|安卓電視盒 (WLAN)
|智博數位
|MX-01
|CCAJ15LP0930T2
|1071102
|17
|多媒體播放器 (內建wifi 功能)
|Rabbits+
|RTB-RK10
|CCAH16LP3470T7
|1071219
|18
|Miier 無線智慧電視盒 PLUS
|Miier
|Miier-BA02
|CCAJ17LP0520T9
|1070815
|19
|Fun TV WIFI歡樂盒子機上盒
|Fun TV
|Fun 1
|CCAJ17LP3200T6
|1071121
|20
|無線智慧機上盒
|5FNF
|if-BX17
|CCAJ17LP3360T2
|1071121
|21
|電視多媒體接收器 (WIFI)
|UPMOST
|ATV305
|CCAJ17LP4911T5
|1071121
|22
|無線網路機上盒
|NOWlink
|N1
|CCAJ17LP7160T1
|1071102
|23
|Fun TV WIFI+BT(藍牙)歡樂盒子機上盒
|Fun TV
|Fun TV WIFI BT
|CCAJ17LP9290T1
|1071225
|24
|數位機上盒(具WiFi/Bluetooth功能)
|千諾數位
|千諾channel
|CCAK18LP0070T9
|1080304
|25
|數位機上盒
|家護保
|MX PRO II
|CCAJ18LP0B20T5
|1080123
|26
|QBTV 數位電視機上盒
|QBTV
|QBTVTW 一代
|CCAJ18LP1020T2
|1071224
|27
|多媒體機上盒
|安博科技
|X900
|CCAJ18LP1C20T1
|1071114
|28
|千尋盒子5 (網絡多媒體播放器)
|花生傳媒
|QBOX-V
|CCAE18LP0440T8
|1071018
著作權涉訟中的機上盒
|編號
|品牌名稱
|型號
|1
|安博盒子
|(1) 第三代（UBOX3 S900 ProBT）
(2) 第四代（UBOX4 S900 ProBT）
(3)第五代（Pro I900、Pro X900）
|2
|千尋盒子
|(1) QBOX-III
|3
|中安機上盒
|中安 box 網路機上盒
|4
|Rabbits TV-BOX 兔子
|Rabbits TV-BOX RTB-RK10
|5
|創怡盒子
有侵權嫌疑之 APP
|編號
|APP 名稱
|1
|沙發管家
|2
|電視家 3.0、電視家 2.0
|3
|魔力視頻、魔力視頻 2
|4
|HDP 直播
|5
|完美直播
|6
|鋒采直播 TV 版
|7
|完美視頻大全
|8
|人人影視 TV 版
|9
|電視貓
如何查詢侵權機上盒？
△ 至 NCC 的「FUN016 型式認證資料查詢」頁面，輸入其中一欄後，再輸入下方的確認碼，按下查詢就可以囉！雖然看起來很多欄位，不過其實只要輸入其中一欄就可以查到，最快就是拿起你的機上盒，找到型號輸入上去最快速＋精準～
目前有哪些合法管道可以觀看？
1. 愛奇藝
△ 我個人已經非常習慣使用愛奇藝，上面的影音資源相當足夠，像是近期大家所追的延禧攻略與如懿傳都有，skr 的中國新說唱也有，坦白說 VIP 買下去還頗划算的。今天要分享的是電腦 PC 的版本，雖然說在電腦上透過瀏覽器收看也是可以，不過既然有 APP 就用 APP，有軟體就用軟體囉！！！
愛奇藝 VIP 會員費用整理：
- 月租新台幣 227 元
- 季租新台幣 630 元
- 年租新台幣 1899 元
2. myVideo
△ myVideo 的影片都具有高畫質、繁體中文字幕、原文發音等特色，無須擔心影片品質，任何設備上都可以觀看，具有 iOS、Android APP，電視也可以搭配 Chromecast 做播放，以下幫大家整理方案內容：
myVideo 方案整理：
- 豪華月租方案新台幣 250 元 / 月
- 4 片自由選方案新台幣 250 元 / 月
- 單片租借新台幣 39~79 元 / 片
3. CATCHPLAY
△ CATCHPLAY 成立於 2007 年，在台灣的院線及 DVD 發行業界迅速嶄露頭角。近幾年來發行的院線電影每年近 30 部，亦即平均每兩週就有一部電影上映。其他發行通路如 DVD 及數位平台等的發行量，更每年高達近 100 部，是美商六大外，台灣最大的獨立電影發行商，片庫更擁有近 2000 部電影，且多數為 “ALL RIGHTS” 全版權經營。
CATCHPLAY 方案整理：
- 單片租借新台幣 60 或 80 元
- 月付會員新台幣 199 元
4. LiTV
LiTV 擁有 400 台電視頻道：包括熱門新聞、體育、財經、生活、旅遊、親子、熱播綜藝＆戲劇整套看等各類頻道。此外還有 6 大館隨選影片： 電影 + 戲劇 + 動漫 + 綜藝 + 兒童 + 蒙福人生 ，使用不受限制，上萬部影片隨選隨看，週週更新、免看廣告。
LiTV 方案整理：
- 豪華組合餐 299 元/月
- 頻道全餐 268 元/月
- 隨選影片餐 99 元/月
5. 亞太 Gt TV 電視
△ 常常撰寫各種不同 3C 主題，熱門的主題我略知一二，免費看第四台就是很吸引人的一個點，不過有體驗過的就知道，免費的最難捉摸，有時候說消失就消失，所以今天來推薦一個好康的 Gt TV，他雖然付費但是他不貴，他提供了電視盒可讓你擁有業界直播頻道最多 160 台，而且除了「電視盒可以收看」之外，連「手機都可以收看」，我覺得這才是最大的賣點，行動電視可以帶著走，這還頗吸引我的，你呢？
Gt TV 方案整理：
- 非亞太用戶每月 150 元
- 亞太用戶每月只要 139 元
6. MixerBoxTV
△ 你現在還常看電視嗎？坦白說我現在看手機的時間已經大大超過看電視的時間，在手機上免費看電視也是大家所追求的，「MixerBoxTV 免費第四台」是今天要分享的免費看電視 App，在 iOS 及 Android 雙系統都可下載，與一般較不同的是，「電視第四台」整合了 YouTube 上的新聞直播、綜藝頻道、偶像劇、動漫卡通、韓劇、體育頻道等，通通都幫我們分類好了，通通免費 0 元看，趕快下載以備不時之需吧！
非法機上盒查詢：https://nccmember.ncc.gov.tw/Application/Fun/Fun016.aspx