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進入海兔影院就可以看到有許多節目縮圖，不知道看什麼的話，右邊則是熱門排行榜。

網站的頂端有許多節目分類，包含：電影、電視劇、綜藝、動漫、紀錄片等，或是直接在右上方的欄位搜尋你想看的影片名稱。

海兔影院上架新片的速度非常快，像是最近非常熱門的火神的眼淚、戀愛是科學等電視劇都應有盡有，不過版權應該是有問題的，介意的人請直接訂閱 Netflix 付費觀看。

點擊影片之後可以看到導演、主演、類型、語言、地區及影片介紹等資訊，下方則有多個影片播放來源，如果單一來源掛掉了，可選擇其他來源作為備用觀看位置。

點開後就可以觀看囉，完全不需要註冊會員，影片觀看時也支援「播放速度調整」，有需要的朋友趕快將「海兔影院」收藏到自己的追劇來源中吧。

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