考拉TV

現在要看電影、綜藝節目、追劇你都去哪裡看呢？最近小編發現「考拉TV」免費追劇看電影網站，不需要登入就可以觀看電影、連續劇、綜藝節目、動漫及電視直播等，更新快且每個影片都有多個來源，甚至還提供 APK 檔可以下載，喜歡追劇的朋友可別錯過啦，趕快把他收下成為備用追劇網站吧。盤子影視 APP 我也推薦一起收下，作為備用免費追劇看電影網站。

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進入考拉 TV 首頁後，就可以看到許多電影縮圖，包含：動作片、喜劇騙、愛情騙、科幻片、恐怖騙、劇情片、戰爭騙、懸疑片、驚悚片、犯罪片及冒險片等。

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左側欄也有全站的影片分類，除了電影之外，也有連續劇、綜藝及動漫，每個大分類下面都有子分類。

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找到自己想看的電影之後，點擊進去就可以看到片名、畫質、演員、導演、年份、類型、時常、語言及簡介，點擊下方可以選擇影片播放來源，每個影片盡可能都有多個播放來源，避免出現來源無法播放的情形。

動漫線上看

為最後就可以開始收看節目、影片啦，廣告雖然有但不多，算是一個還不錯的免費看電影、追劇網站，有需要的朋友小編將連結放在下面，趕快收藏起來吧。

傳送門：考拉TV

Android APK 下載：
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考拉 TV 免費追劇看電影網站，支援 APK 及 TV 版下載 相關文章

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