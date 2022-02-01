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左側欄也有全站的影片分類，除了電影之外，也有連續劇、綜藝及動漫，每個大分類下面都有子分類。

找到自己想看的電影之後，點擊進去就可以看到片名、畫質、演員、導演、年份、類型、時常、語言及簡介，點擊下方可以選擇影片播放來源，每個影片盡可能都有多個播放來源，避免出現來源無法播放的情形。

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