零零七影視

下班在家要去哪邊追劇看電影？最近小編發現一個不錯的線上免費追劇來源「零零七影視」，打開瀏覽器就能夠線上看，習慣用手機的朋友也有 APK 可以下載，不論電影、電視劇、動漫、綜藝應有盡有，這類型的網站，常常說掛就掛，所以說能多一個來源是一個，如果你也是「免費仔」推薦可以將它收到你的追劇口袋清單。介意版權問題的朋友，可以多利用國家圖書館推出的「公共圖書館區域資源中心線上電影院

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進入「零零七影視」就能夠看到許多電影海報、縮圖。

零零七影視

右上方也有許多影音分類，像是電影、電視劇、動漫、綜藝、直播等，完全不須要登入會員就可以無痛觀看。

電影線上看

比如說想看電影，點進去之後還有「小分類」，例如：大陸電影、香港電影、台灣電影、韓國電影、日本電影、美國電影、泰國電影、新加坡電影、馬來西亞電影等，分類的還算滿齊全的。

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找自己想看的影片後，再點擊進去就能夠看到片名、、分類、年份、導演、演員、上映時間、劇情介紹等資訊，按下立即播放，或下方的集數就能夠直接觀看啦。

零零七影視

播放速度還可以接受，這個網站唯一比較可惜的地方就是影片不是更新得很快，其它大致上都還算不錯，比較特別的是點擊影片下面的「手機看」，就可以掃描 QRCode 在手機端觀看啦，此外「零零七影視」也有提供 APK 讓大家安裝 App，載點幫大家準備在下方，有需要的朋友們趕快收下啦。

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APK 下載：
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