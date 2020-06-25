免費綜藝節目

你還記得先前楓林網關站的事件嗎？當時警方查獲主嫌後，所有類似的免費線上追劇網站為了避風頭通通也跟著關站了，可是時隔不到幾個月，這些免費看韓劇、免費看電影、免費看綜藝節目、免費看動漫的網站，又一一復活了，像是 94itv 這個網站，各種電影、連續劇、綜藝節目、動漫通通都有，竟然連最近熱播的台劇《做工的人》都在上面，而且速度還相當順暢，大家若有看電影的需求，還是尋求有合法版權的網站會比較恰當。你也可以參考：楓林網關閉後，小鴨影音 MoMoVOD 等影音網站也跟著關，還有哪些網站仍然存活著？

94itv

進入 94itv 首頁，就可以看到許多來源有問題的免費電影、連續劇、綜藝節目、動漫等...

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上方還有分類功能，找不到的話使用者還可以直接搜尋片名。

免費動漫線上看

免費電影線上看

每支影片點進去之後，都還提供了至少 5 個來源，完整的集數通通在上面，出品年分、更新狀況、主角、導演、簡介資訊通通都一清二楚。

免費連續劇線上看

而且播放速度竟然還意外順暢，這些類似的免費線上追劇網站來源不明，版權絕對也是有問題的，建議各位能夠選擇合法來源的節目或影片觀看，如果你沒有合法觀看影片的來源，可以參考：

亞太 Gt TV

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94itv：https://94itv.net/

94itv 免費追劇網站們都默默復活了，你有發現嗎？ 相關文章

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94itv 免費追劇網站們都默默復活了，你有發現嗎？ 參考資料

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