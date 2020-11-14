誰說 YouTube 上面沒有正版電影？YouTube 與金馬影展、中影、牽猴子整合行銷等單位合作，推出「YouTube 電影月」，活動時間從 11/5~11/29 連續 25 天，每晚 8 點一部電影，讓所有人能夠在線上免費觀看完整版電影，本次電影月總共有 4 個主題，包含開幕片 - 囍宴、時代經典、台灣精選、咫尺彩虹、數位修復以及七匹狼做為閉幕片，有需要的朋友可以將 Google Taiwan 頻道收藏起來。

進入 Google Taiwan 頻道就能夠看到「YouTube 電影月」活動消息。

11/5～11 第一週電影主題為「時代經典」，片單及日期：

11/5 (四) 開幕片 - 囍宴

11/6 (五) 推手

11/7 (六) 熱帶魚

11/8 (日) 無言的山丘

11/9 (一) 青少年哪吒

11/10 (二) 兒子的大玩偶

11/11 (三) 飲食男女

過了當週電影就會變為私人影片無法觀看，因此若之後的片單有自己喜愛的，請務必於晚上八點準時觀看。

11/12～11/17 第二週主題為「台灣精選」，片單及日期如下：

11/12 (四) 四十年

11/13 (五) 金魚 、櫻時、 阿添

11/14 (六) 乘著光影旅行

11/15 (日) 出發

11/16 (一) 擬音

11/17 (二) 一首搖滾上月球

11/18～11/24

第三週主題為「咫尺彩虹」，片單及日期如下：

11/18 (三) 酷兒台灣

11/19 (四) 酷兒亞洲

11/20 (五) 同愛一家

11/21 (六) 休息一天 - 金馬獎頒獎典禮

11/22 (日) 幸福選擇題五部曲

11/23 (一) 戀愛完成式 2 (*原定播放戀愛完成式, 因版權問題改為戀愛完成式 2)

11/24 (二) 愛無所禁 3+4+7+8

11/25～11/29 第四週主題為「數位修復及閉幕片」，片單及日期如下：

11/25 (三) 大俠梅花鹿

11/26 (四) 龍門客棧

11/27 (五) 彩雲飛

11/28 (六) 俠女

11/29 (日) 閉幕片 - 七匹狼

傳送門：YouTube 電影月