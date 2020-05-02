有穩定好用的免費看電視 App 嗎？今天要跟大家分享的是這款「小電視」App，它整理的 YouTube 中的熱門影片、新聞、戲劇、動漫等，並加以分類，因此來源絕對 100% 合法，支援 YouTube 帳號登入、影片速度調整等功能，若你工作出門在外，需要一款快速就能找到新聞、戲劇、動漫等節目的 App，那這款 App 趕快收下別猶豫囉。iPhone 可以參考：線上看電視 100% 合法來源，免安裝 App 戲劇 / 綜藝 / 新聞 / 財經節目免費看

目前這款小電視 App，只支援 Android 系統，用 iPhone 的朋友可以用其他替代方案。下載之後就可以直接開啟觀看，不需要註冊、輸入任何資料。主頁面就是大家吃飯最常配的新聞直播。

最上方可以滑動來選取不同的分類，包含：新聞、卡通、知性、戲劇、網紅等，節目列表旁有個愛心，若你要追整部的話，建議按愛心收藏起來，因為小電視這個 App 現在不支援搜尋功能，收藏至我的最愛後下次要再看的話會比較方便。

點擊影片進入之後就可以直接觀看啦~

由於是取用 YouTube API，因此影片速度、開啟字幕等都是可以直接設定的，也能夠直接登入 YouTube 帳號觀看，這樣之後要轉換到電腦上看的時候，就有現成的播放紀錄可以用囉。這個 App 將節目類型分類的滿清楚的，有需要的朋友，趕快下載起來中午配便當吧。

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小電視 ( Google Play 下載 )