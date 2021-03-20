電影狗

要搜尋免費電影時，若你口袋名單中的線上看沒有該影片怎麼辦？最近小編發現一款免費看電影界的 Google「電影狗」，聚合全網路上所有免費看電影網站，超過 20 個來源，只要在電影狗上面搜尋，一次就能夠得到超過 20 個結果，不怕單一來源沒有影片可看，除了電影外，電視劇、動漫、紀錄片等也都能夠在裡面找到，甚至還有手機版 APK 可以下載，如果你也經常看電影，可以考慮將這個好用的工具收下囉。

電影狗

進入「電影狗」首頁後，直接輸入關鍵字就可以查詢囉。只不過由於是中國大陸的網站，因此電影的翻譯名稱可能要稍微注意一下，要輸入大陸的翻譯片名，在找片的過程就會順利一點。

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比如說蜘蛛人在大陸的翻譯是蜘蛛俠，如果你輸入後發現搜尋結果沒有這部影片，並不是來源不夠多，有可能是因為片名翻譯不同所致。搜尋結果頁面可以找到電影評分、片名、電影海報、電影介紹等資訊。

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點擊進入後，就可以看到你搜尋的影片所有來源，包含 555 電影、大雄影視、大寶TV、77影視、影視系、愛豆影視、奈斯TV、ADC 電影網、騰訊視屏、看片狂人、太初電影、愛影視、BD 影視等，超多線上看來源只要一次搜尋，就能夠得到各種結果，不怕找不到自己想看的片。

電影線上看小鴨

點擊來源後，就可以直接線上看電影啦，如果覺得畫質太低、來源不能播放等問題，只需要切換其它來源即可，算是一款相當好用的搜尋電影工具，有需要的朋友連結在下方趕快收下吧。

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電影狗 免費看電影界的 Google，聚合超過 20 個免費看電影網站，一次搜尋超方便 相關文章

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