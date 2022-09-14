想追劇找不到合適的 APP 嗎？或者是廣告太多看不下去？最近小編發現一個媲美串流付費平台的追劇人 APP，開發者承諾永久免費使用，而且影視資源相當豐富，包含：電影、連續劇、綜藝、動漫等各國影片、電影及節目通通有，而且完全免費無廣告，如此佛心的追劇 APP 非常各位可以下載起來唷，尤其喜歡追陸劇的朋友，完全是用免費的價格看付費品質的影片。iOS 系統的朋友，可以使用 JUDUO.TV 無廣告線上影劇網來取代。

目前追劇人 APP 僅能在 Android 系統上使用，而且必須透過 APK 安裝。iOS 版本則已緊急下架，目前看到 iOS 版的都是仿冒的。

進入追劇人 APP 主頁面後，就可以看到上方有各種追劇影片分類，有電影、綜藝、連續劇、動漫及直播。

子分類也有依照地區、年份可以篩選，或者在最上方輸入關鍵字就可以搜尋自己想看的影片囉。

如果不知道要看什麼劇，點擊下方「排行榜」就可以看到熱門影片排名，參考大家都在看什麼。

點擊進入影片後，能夠看到評論、選集、下載按鈕，上方就是影片播放介面囉，不得不說影片播放速度快、畫質又好又沒廣告，說是媲美付費的影片串流服務一點也不誇張。

下載功能更是可以讓通勤的朋友穩定的追劇，追劇人 APP 下載連結小編放在下方，先下載起來通勤、吃便當時就可以觀看囉。

https://zhuijuren.app/

APK 下載：

追劇人 v2.1.7.apk（GOOGLE下載）

追劇人 v2.1.7.apk（1DRV下載）

追劇人 v2.1.7.apk（MEDIAFIRE下載）

追劇人 v2.1.7.apk（RAPIDGATOR下載）

追劇人 v2.1.7.apk（MEGA下載）

檔案大小：36.39 MB