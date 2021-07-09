最近防疫在家是否把自己悶壞了呢？那麼不妨在家透過「泥巴影院」看場電影或電視劇放鬆一下吧！「泥巴影院」是一個免費線上影劇網，包括有電影、電視劇、綜藝、動漫、紀錄片以及紳士最愛的午夜版 6 大分類，還可透過網站內的影片篩選器，找尋自己想看的影片或影集，若你想下載 App 的話，網站也有提供載點讓你下載，且當你在看影片時可不受廣告干擾，真的很不錯，有需要的朋友趕緊收下吧！更多免費線上影劇網，可參考這篇：努努影院免費電影線上看！

泥巴影院網站介紹

進到「泥巴影院」後，首頁上方會有電影、電視劇、綜藝、動漫、紀錄片以及午夜版 6 種分類讓你選擇。

接著點進你想觀看的影片分類中後，你可以透過上方的影片篩選器，來找尋你想看的影片或影集。

找到你想觀看的影片後，點進去網站就會直接播放影片，且不會有廣告頁面跳出或等待廣告時間結束的困擾。

若你是看電視劇的話，影片播放器右邊會有集數選單讓你選擇。

若你是在外上班的朋友，想趁午休時間放鬆一下的話，「泥巴影院」首頁有提供「泥巴影院安卓版」載點。

點擊後就可以用手機掃描 QR Code 進行安裝囉！對於平常喜歡下班回家看電影追劇的朋友，趕快將「泥巴影院」收藏起來吧！

泥巴影院：https://www.mudvod.tv/index.html

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