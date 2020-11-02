你也是標準的追劇宅宅嗎？小編幫大家整理 2020 年度最新 10 款追劇 App，不論你在找美劇、日劇、韓劇、陸劇、綜藝節目、動漫、電影等，通通能夠在這邊文章中找到適用的追劇 App 資源，不論是 Android 系統還是 iOS 系統都有專屬的追劇 App，若你手機中只有 YouTube 那肯定是不夠的，有需要的朋友趕快下載起來囉，當然也可以分享給你喜愛追劇的朋友，以下就是小編精選 10 款免費追劇 App 大集合：



1. 美劇鳥

美劇鳥顧名思義用來專門追美劇的 App，豐富的美劇資源，像是動作片、科幻片、恐怖片、政治片、邏輯推理等，也支援離線觀看（能夠事先下載影片），每個節目都有多個來源，包含藍光、急速雲、標清、酷播等，我個人實測急速雲仔入速度最快，不過僅支援 Android 系統，有需要的朋友可以趕快收下啦。

2. TV 影院

TV 影院的節目相對美劇鳥來說就比較多樣，免費動漫、免費電影、免費電視劇、免費綜藝節目通通有，不需要登入會員即可觀看，不過可惜的是同樣只支援 Android 系統手機，影片載入速度還算不賴，若載入過久的話，也有切換不同來源即可解決，另外有個缺點就是它不支援離線播放，也就是無法下載節目，若可以接受的話，這款 App 算是有滿多豐富的影劇資源。

3. 韓劇庫

有專門追美劇的，怎麼可以缺少韓劇，這個追韓劇 App 「韓劇庫」支援片名搜尋功能，有精美的介面加上影片更新速度快，而且還支援影片下載功能，可以調整影片播放速度、畫質調整等，不過同樣不支援 iPhone，喜愛韓劇又用 Android 手機的朋友，這款絕對必收。

4. 番茄小畫板

番茄小畫板是少數能夠在 iOS 上免費追劇的 App，而且直接在 App Store 就能夠下載，不過代價就是他必須要常常換名字躲避查緝，換到小編現在也不知道他叫什麼名字，裡面的各式節目還相當齊全，從電影、電視劇、綜藝、電影、美劇、韓劇、動漫等，還依照電影上映的時間軸能夠快速找到不同年份的作品。不論是愛情電影、喜劇電影、動作電影、科幻電影、動畫電影也分類的相當完整。

5. FoxyPlayer

FoxyPlayer 其實也是 iPhone 使用者能夠使用的少數追劇 App 之一，同樣是透過偽裝成播放器的方式上架，實際上是藏著超過千款影片「追劇神器」！包含電視劇、電影、綜藝、動漫等，裡面的電影相當新，速度、畫質及穩定度都相當不錯，分享給常追劇的人，FoxyPlayer 不曉得多久會被下架，在還沒下架前，真的是一款優質的免費追劇來源喔！

6. 冬瓜影視

你特別喜歡大錄綜藝那種大場面、大卡司、大預算的畫面嗎？「冬瓜影視」一款電影、電視劇、綜藝、動漫 App，名為，若你特別喜歡陸劇、大陸綜藝節目、大陸電視劇的話，可不能錯過這款 App，當然不只有大陸電視據，美劇、韓劇、好萊塢電影也是應有盡有，不過就是要跟著大陸的翻譯找片有點麻煩就是了，冬瓜影視還支援離線觀看功能，可以先將要追的劇下載到手機中，沒有網路時也可以觀看，這款 App 目前僅限於 Android 系統安裝使用。

7. LinLi 影視

Android 追劇 App「LinLi 影視」，擁有豐富的追劇資源，包含：電視劇、電影、綜藝節目、經典劇、卡通動漫、旅遊、紀錄片、財經、歷史、體育等頻道應有盡有，這類型的 App 通常都是盜版來源，不過經過小編實測，它的來源絕對是合法、正版，因為它整合了 YouTube 影片，YouTube 有時會有高畫質免費電影可以看，這款 App 就可以做為免費電影追蹤器，有需要的朋友可以趕快下載起來囉！

8. 日劇TV

「日劇 TV」線上追劇工具，包含：日劇、日本電影、日本綜藝、日本動漫、日本明星等，完全是一款專攻日語影劇的網站，如果其它線上免費看的分類資源太過發散、無法滿足口味特殊的你。或許可以來這個專門蒐集日本影劇的「日劇 TV」，甚至連最新的半澤直樹 2 都上架了，大家趕快來挖寶吧 ~

9. 星火new直播

星火 NEW 直播囊括了大陸、香港、台灣的大部分頻道，有了這個真的不用花錢裝電視台了，總共超過 5000 個頻道可以看，要認真卯起來看的話，每天看一個頻道 10 年也看不完ＸＤ不管是體育、卡通、影視、綜藝等應有盡有，每個頻道支援多個來源，用網路看電視最怕不順或卡卡，直接換個來源最快速，還可自己設定個人化播放清單，總之要在網路上看電視的話，星火 New 直播絕對是首選之一。

10. iComic 愛動漫

「iComic 愛動漫」，最新、最齊全的動漫全部包含在這個 App 裡面了，語言的部分大多是日本發音、中文字幕，所以不怕看不懂，最新連載中的航海王、刀劍神域、魔王學院的不適任者等通通應有盡有，每個動漫都有多個來源，不論 Android、iOS 系統通通能看，喜愛動漫的朋友這款決是必收（是動畫不是漫畫唷）。