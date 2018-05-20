回家難免有會想要看電視的時候，好處是不用自己上網找影片，螢幕打開就有頻道無線放送，但現在看電視，不用只侷限在「電視」上了，電腦、手機都可以看電視頻道，之前分享過 L2TV 用手機或電腦看電視，超過 30 台熱門免費頻道，今天再來分享一個更厲害的，囊括了大陸、香港、台灣的大部分頻道，有了這個真的不用花錢裝電視台了，總共超過 5000 個頻道可以看，要認真卯起來看的話，每天看一個頻道 10 年也看不完ＸＤ不管是體育、卡通、影視、綜藝等應有盡有，每個頻道支援多個來源，用網路看電視最怕不順或卡卡，直接換個來源最快速，還可自己設定個人化播放清單，總之要在網路上看電視的話，星火 New 直播絕對是首選之ㄧ！
△ 更新完之後點擊右下角的安裝，這時候注意，大家可能會遇到問題，就是安裝呈現灰階，也就是沒辦法點擊的狀態，這時候直接把 App 關掉重開，安裝不能點擊的情況就可以簡單排除囉！
△ 順利安裝之後打開，點擊螢幕左方，會跑出頻道列表，最上方的左右鍵頭可以切換頻道，有大陸頻道、體育頻道、各省頻道等詳細的分類，我們這邊看得比較習慣的當然就是「港台頻道」囉～所以就拿港台頻道來做示範吧！
△ △ 港台頻道總共有 175 台，幾乎能滿足各種需求，綜藝台、影視台、新聞台、HD 台、娛樂台全步都應有盡有！連 MOD 才有的博斯體育台都有了，這是要叫第四台業者怎麼活啊～
△ 第四台常看的緯來電影、龍祥電影、緯來日本等都有啊！會不會太齊全了一點～
△ 假設頻道跑不出來的話，點擊螢幕右側，可以看到多個來源，這就是星火 New 直播周到的地方，多個來源選擇，速度不夠快或卡頓的時候，直接把訊號來源叫出來，多個讓你選，選到夠順暢為止！
△ TLC、Discovery 全部都有，真的是太厲害啦！星火 New 直播是我目前看過最齊全的電視第四台 App 無誤，如果想用電腦看的話就更無敵了
（螢幕夠大），可以下載夜神模擬器、MuMu 模擬器來看（模擬器教學走這），下載星火 New 直播之後家裡第四台都可以全部退掉啦！！！
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