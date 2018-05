回家難免有會想要看電視的時候,好處是不用自己上網找影片,螢幕打開就有頻道無線放送,但 現在看電視,不用只侷限在「電視」上了 ,電腦、手機都可以看電視頻道,之前分享過 L2TV 用手機或電腦看電視,超過 30 台熱門免費頻道 ,今天再來分享一個更厲害的,囊括了大陸、香港、台灣的大部分頻道,有了這個真的不用花錢裝電視台了,總共超過 5000 個頻道可以看,要認真卯起來看的話,每天看一個頻道 10 年也看不完XD不管是體育、卡通、影視、綜藝等應有盡有,每個頻道支援多個來源,用網路看電視最怕不順或卡卡,直接換個來源最快速,還可自己設定個人化播放清單,總之要在網路上看電視的話, 星火 New 直播 絕對是首選之ㄧ!

△ 點擊準備和的載點下載,因為是 apk 檔,可以能會有危害手機的提示,但檔案經過實測是沒有問題的,因為星火 New 直播常常有維護更新,所以可能會遇到下載後需要更新的畫面(如上圖)△ 更新完之後點擊右下角的安裝,這時候注意,大家可能會遇到問題,就是安裝呈現灰階,也就是沒辦法點擊的狀態,這時候直接把 App 關掉重開,安裝不能點擊的情況就可以簡單排除囉!△ 順利安裝之後打開,點擊螢幕左方,會跑出頻道列表,最上方的左右鍵頭可以切換頻道,有大陸頻道、體育頻道、各省頻道等詳細的分類,我們這邊看得比較習慣的當然就是「港台頻道」囉~所以就拿港台頻道來做示範吧!△ △ 港台頻道總共有 175 台,幾乎能滿足各種需求,綜藝台、影視台、新聞台、HD 台、娛樂台全步都應有盡有!連 MOD 才有的博斯體育台都有了,這是要叫第四台業者怎麼活啊~△ 第四台常看的緯來電影、龍祥電影、緯來日本等都有啊!會不會太齊全了一點~△ 假設頻道跑不出來的話,點擊螢幕右側,可以看到多個來源,這就是星火 New 直播周到的地方,多個來源選擇,速度不夠快或卡頓的時候,直接把訊號來源叫出來,多個讓你選,選到夠順暢為止!△ TLC、Discovery 全部都有,真的是太厲害啦!星火 New 直播是我目前看過最齊全的電視第四台 App 無誤,如果想用電腦看的話就更無敵了(螢幕夠大),可以下載夜神模擬器、MuMu 模擬器來看( 模擬器教學走這 ),下載星火 New 直播之後家裡第四台都可以全部退掉啦!!!APK 下載:檔案大小:10.14 MBBOX 版本 APK 下載:檔案大小:10.88 MB