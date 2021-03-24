你是否也在找尋無需等待廣告秒數的線上影音網呢？那麼你肯定不能錯過這個「Dogevod 」無廣告線上影音網站！Dogevod 是一個不需要安裝任何 App，可直接在手機、電腦上直接觀看的影音網，包括有電影、多國電視劇、綜藝節目、紀錄片以及日本動漫等等，通通都可讓你進行免費觀賞，還能利用篩選器找出你想看的影片類型，且網站還會將你看過的影片保留播放紀錄，這麼貼心的影音網哪裡找？大家趕緊收藏起來吧！更多免費線上免費影網，可參考這篇：免費看電影界的 Google「電影狗」

Dogevod 網站使用介紹

當我們進到 Dogevod 網站後，除了能在上方點選電視劇、電影、綜藝、動漫來找尋影片之外，我們也可以點選網站名稱下方的「☰」影片分類來找尋影片。

當然我們也能使用網站所提供的影片篩選器來篩選影片類型，或者直接在搜尋欄上輸入影片名稱進行查詢也可以。

找到你要看的影片後，便可點擊進入影片頁面，直接按下「立即播放」便可立即觀賞，若發現影片跑太慢不順暢的話，網站中的影片都有提供多種播放路線，讓你隨時可進行線路更換。

觀賞影片時，播放器可設定影片速度跟循環播放，若是在觀看電視影集的話，播放器下方會有上下集按鈕可讓你點選。

另外，只要在 Dogevod 網站中看過的影片，網站都會幫你自動保留播放紀錄，只要點選網站右上方「時間」圖示，便可看到你的影片播放紀錄，且 Dogevod 也能在手機上進行觀看，無須額外安裝 App 喔！Dogevod 既無需廣告等待且影片資源也相當豐富，有興趣的朋友趕緊將網站收到我的最愛中吧！

Dogevod：https://dogevod.com/

