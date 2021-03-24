Dogevod 無廣告線上影音網，電影/電視劇/動漫免費看到爽！

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Dogevod 網站使用介紹

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當我們進到 Dogevod 網站後，除了能在上方點選電視劇、電影、綜藝、動漫來找尋影片之外，我們也可以點選網站名稱下方的「☰」影片分類來找尋影片。

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當然我們也能使用網站所提供的影片篩選器來篩選影片類型，或者直接在搜尋欄上輸入影片名稱進行查詢也可以。

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找到你要看的影片後，便可點擊進入影片頁面，直接按下「立即播放」便可立即觀賞，若發現影片跑太慢不順暢的話，網站中的影片都有提供多種播放路線，讓你隨時可進行線路更換。

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觀賞影片時，播放器可設定影片速度跟循環播放，若是在觀看電視影集的話，播放器下方會有上下集按鈕可讓你點選。

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另外，只要在 Dogevod 網站中看過的影片，網站都會幫你自動保留播放紀錄，只要點選網站右上方「時間」圖示，便可看到你的影片播放紀錄，且 Dogevod 也能在手機上進行觀看，無須額外安裝 App 喔！Dogevod 既無需廣告等待且影片資源也相當豐富，有興趣的朋友趕緊將網站收到我的最愛中吧！

Dogevod：https://dogevod.com/

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