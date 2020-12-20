看新聞 App，整合 YouTube 免費電視直播及影片連結讓用戶方便觀賞（Android）

有沒有可直接在手機上，能隨時查看新聞與 Live 直播 App 呢？今天就是要推薦這款「看新聞」App 給大家！看新聞 App 是一個整合 YouTube 免費電視直播及各種節目連結的程式，整體操作非常好上手，可用最短的時間切換頻道，好讓用戶能快速觀賞新聞、電視劇、卡通動漫、綜藝等節目，雖然頻道不多，但基本該有的還是有，非常適合上班族在中午，一邊吃午飯一邊配著「看新聞」App 度過悠閒的午休時光喔！使用 iOS 的朋友可以參考這篇：「電視第四台」 App ，讓你新聞、綜藝、動漫卡通通通免費看！

看新聞 App 介紹

看新聞 App，整合 YouTube 免費電視直播及影片連結讓用戶方便觀賞（Android）

下載完「看新聞」App 並打開後，一打開主畫面便可得知此 App 所有節目頻道來源都是來自 YouTube ，所以不必擔心有盜版的問題！

看新聞 App，整合 YouTube 免費電視直播及影片連結讓用戶方便觀賞（Android）

接著你會發現「看新聞」App 的使用介面會與其他同類型的 App 不太一樣，所有頻道都是在左側，而右側則是播放畫面，你可以像用遙控器一樣上下滑來找尋頻道，頻道也不算多，但基本該有的一樣沒少。

Live 新聞

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App 中的主要新聞頻道都有，像中天、TVBS、三立、中視、華視、民視、公視、大愛、東森等新聞頻道一個都沒少。

電視劇 24H 馬拉松

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主要的電視劇有鹿鼎記、新兵日記、廉政英雄、玄門大師、西遊記、天龍八部、九州天空城、將軍在上等 24H 直播馬拉松節目。

綜藝節目

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綜藝節目目前就只有天才衝衝衝一個，不知道後續會不會再增加。

阿里山美景 Live 直播

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若你沒到過阿里山看過日出與美景的朋友，也可以在「看新聞」App 中看得到喔！

最適合晚飯看的卡通動漫

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看新聞 App 內，也有像「我們這一家晚」適合飯看的卡通動漫，不過此卡通頻道目前無法再此 App 進行播放，這時候該怎麼辦呢？別擔心！只要點選「相容模式播放」、「前往 YouTube 」便可繼續觀看了。

看新聞 App，整合 YouTube 免費電視直播及影片連結讓用戶方便觀賞（Android）

若是小編的話會選擇「相容模式播放」，因為可直接在此 App 中全螢幕觀賞，就不用特地切換到 YouTube  App 上觀看了。對「看新聞」App 有興趣的朋友，趕緊去下載吧！

看新聞 App：Google Play

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