有沒有可直接在手機上，能隨時查看新聞與 Live 直播 App 呢？今天就是要推薦這款「看新聞」App 給大家！看新聞 App 是一個整合 YouTube 免費電視直播及各種節目連結的程式，整體操作非常好上手，可用最短的時間切換頻道，好讓用戶能快速觀賞新聞、電視劇、卡通動漫、綜藝等節目，雖然頻道不多，但基本該有的還是有，非常適合上班族在中午，一邊吃午飯一邊配著「看新聞」App 度過悠閒的午休時光喔！使用 iOS 的朋友可以參考這篇：「電視第四台」 App ，讓你新聞、綜藝、動漫卡通通通免費看！

看新聞 App 介紹

下載完「看新聞」App 並打開後，一打開主畫面便可得知此 App 所有節目頻道來源都是來自 YouTube ，所以不必擔心有盜版的問題！

接著你會發現「看新聞」App 的使用介面會與其他同類型的 App 不太一樣，所有頻道都是在左側，而右側則是播放畫面，你可以像用遙控器一樣上下滑來找尋頻道，頻道也不算多，但基本該有的一樣沒少。

Live 新聞

App 中的主要新聞頻道都有，像中天、TVBS、三立、中視、華視、民視、公視、大愛、東森等新聞頻道一個都沒少。

電視劇 24H 馬拉松

主要的電視劇有鹿鼎記、新兵日記、廉政英雄、玄門大師、西遊記、天龍八部、九州天空城、將軍在上等 24H 直播馬拉松節目。

綜藝節目

綜藝節目目前就只有天才衝衝衝一個，不知道後續會不會再增加。

阿里山美景 Live 直播

若你沒到過阿里山看過日出與美景的朋友，也可以在「看新聞」App 中看得到喔！

最適合晚飯看的卡通動漫

看新聞 App 內，也有像「我們這一家晚」適合飯看的卡通動漫，不過此卡通頻道目前無法再此 App 進行播放，這時候該怎麼辦呢？別擔心！只要點選「相容模式播放」、「前往 YouTube 」便可繼續觀看了。

若是小編的話會選擇「相容模式播放」，因為可直接在此 App 中全螢幕觀賞，就不用特地切換到 YouTube App 上觀看了。對「看新聞」App 有興趣的朋友，趕緊去下載吧！

看新聞 App：Google Play