燒錄工具現在用的人應該比較少,不過還是有需要的人,BurnAware 是一套還不錯的燒錄工具,我個人覺得 BurnAware 免費版就已經很好用了,不過既然更厲害的的 BurnAware Premium 版本限時免費,當然要給大家來推一下,而且這版本是免安裝的 Premium 版,雖然說有活動連結,不過可以直接到文末下載免安裝版,沒有啟用期限,以後使用也很方便唷^^。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD BURNAWARE PREMIUM NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,軟體下載後就是註冊版本。免安裝版可以到文末下載。

△ 數據光碟:Premium 版本比免費版本多了複製光碟的功能。

△ 影音光碟:Premium 版本比免費版本多了音頻採集的功能,應該就是把音樂 CD 轉成 MP3 的功能吧!

△ 光碟映像:Premium 功能和免費版相同,若是專業版本多了多份刻錄的功能,若你的職業是專門燒光碟的話,那專業版本可能非常適合你!

△ 光碟工具:Premium 版本比免費版本多了數據恢復功能,若是有那種要壞掉讀不到的光碟,可以試試看是否能救援光碟!

△ 各版本功能比較,當然還是 Pro 版本最棒,不過 Premium 也很棒囉!

http://www.burnaware.com/

免安裝版:

BurnAware Premium 12.7.7z(GOOGLE下載)

BurnAware Premium 12.7.7z(1DRV下載)

BurnAware Premium 12.7.7z(MEDIAFIRE下載)

BurnAware Premium 12.7.7z(RAPIDGATOR下載)

BurnAware Premium 12.7.7z(本站下載)

檔案大小:7.62 MB