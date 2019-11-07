燒錄工具現在用的人應該比較少，不過還是有需要的人，BurnAware 是一套還不錯的燒錄工具，我個人覺得 BurnAware 免費版就已經很好用了，不過既然更厲害的的 BurnAware Premium 版本限時免費，當然要給大家來推一下，而且這版本是免安裝的 Premium 版，雖然說有活動連結，不過可以直接到文末下載免安裝版，沒有啟用期限，以後使用也很方便唷^^。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD BURNAWARE PREMIUM NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，軟體下載後就是註冊版本。免安裝版可以到文末下載。

△ 數據光碟：Premium 版本比免費版本多了複製光碟的功能。

△ 影音光碟：Premium 版本比免費版本多了音頻採集的功能，應該就是把音樂 CD 轉成 MP3 的功能吧！

△ 光碟映像：Premium 功能和免費版相同，若是專業版本多了多份刻錄的功能，若你的職業是專門燒光碟的話，那專業版本可能非常適合你！

△ 光碟工具：Premium 版本比免費版本多了數據恢復功能，若是有那種要壞掉讀不到的光碟，可以試試看是否能救援光碟！

△ 各版本功能比較，當然還是 Pro 版本最棒，不過 Premium 也很棒囉！

http://www.burnaware.com/

免安裝版：

BurnAware Premium 12.7.7z（GOOGLE下載）

BurnAware Premium 12.7.7z（1DRV下載）

BurnAware Premium 12.7.7z（MEDIAFIRE下載）

BurnAware Premium 12.7.7z（RAPIDGATOR下載）

BurnAware Premium 12.7.7z（本站下載）

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