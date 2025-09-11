Bandizip 7.40 免費的壓縮軟體新選擇，支援新的zipx壓縮格式
Bandizip 7.40.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.03 MB
好用的免費壓縮軟體推薦下載 免費解壓縮軟體- Bandizip 免安裝中文版下載. Bandizip Portable《免安裝綠色版下載》，BandiZip 是一套由韓國所 ...
軟體名稱：Bandizip – 免費輕巧快速壓縮 解壓縮工具 官方網站：http://www.bandicam.com/bandizip/ 軟體介紹： Bandizip – 免費好用解壓縮軟體，功能一點也不輸給付費壓縮軟體 WinRAR，支援 Unicode、多國語言壓縮檔內檔名顯示，具有高速壓縮、多核心 ...
免安裝中文縮圖軟體，大量圖片一鍵壓縮與調整大小！ 1.「 Bandizip 6.0 」免費商務使用的中文解壓縮軟體 目前「 Bandizip 6.0 」還是 Beta 版，但我安裝使用起來也已經很穩定快速，並且大多數介面也已經具備繁體中文翻譯。
Bandizip v6.12 繁體中文版 – 輕巧又快速的免費壓縮解壓縮軟體
Bandizip 是一套可靠和快速壓縮的程式，支援WinZip、7-Zip 和WinRAR 以及其他壓縮格式。 它有非常快速的Zip 壓縮及 ... 立即下載. › 免安裝可攜式版 | Mac OS X 版 ...