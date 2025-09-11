Bandizip 7.40 免費的壓縮軟體新選擇，支援新的zipx壓縮格式

壓縮軟體是電腦中不能缺少的，越來越多人已經選擇了免費的7z，而付費的Winrar也是許多人習慣的首選，今天跟大家分享一款免費的Bandizip，我覺得使用介面一點都不輸Winrar，該有的功能當然也不少！只是不知道大家有用多少功能？我通常不過壓縮和解壓縮兩種而已^^。而開啟壓縮檔時左側有檔案總管般的樹狀結構，可以更方便得知目錄的內容，而且這款壓縮軟體是完全的支援unicode、支援多核心壓縮、快速壓縮等功能。

何謂快速壓縮的功能？有些檔案類型本來就是經過壓縮的，像是常見的影片檔案、圖片檔案或是壓縮檔，這些檔案再次的壓縮不見得有效果，反而只是打包的作用，Bandizip內建的智慧模式能辨識這類型的檔案，在壓縮時就會直接打包而不壓縮，進而加快壓縮時的速度。

Bandizip在官網提供的免安裝的版本可以使用，建議大家可以隨身攜帶使用，若是要結合右鍵的功能，建議使用安裝版，右鍵的選單可以更加速壓縮、解壓縮檔案。而壓縮時支援壓縮成「zipx」的壓縮檔格式，這是由Winzip所推出的新格式，有新的壓縮演算法，不知道以後會不會流行？Bandizip已經有繁體中文可以使用囉～雖然說翻譯上並不是很全面，不過應該很足夠使用了。

比較特殊的還有支援壓縮檔預覽的功能，可以在設定內調整預覽的數量，可以免開啟檔案就大概看到內容。（好像不太實用？）

電腦中的壓縮檔可以設定與Bandizip的檔案關聯，就可以在電腦中看到不一樣的壓縮檔圖案，雖然我覺得沒有太好看，不過在辨識壓縮檔格式卻方便許多，而官方目前還有提供其他的圖示包可以使用，有興趣的不妨就自己試試看囉！

官方也列出常見的壓縮軟體比較，綜合大家的優點，以及補足了常見的缺點，真的那麼方便嗎？讓你自己體驗囉！

http://www.bandicam.com/bandizip/

免安裝版：
Bandizip 7.40.7z（MEGA下載）
Bandizip 7.40.7z（GOOGLE下載）
Bandizip 7.40.7z（MEDIAFIRE下載）
Bandizip 7.40.7z（RAPIDGATOR下載）
Bandizip 7.40.7z（1DRV下載）
檔案大小：5.03 MB

Bandizip 好用的免費壓縮與解壓縮軟體
2025-09-11
