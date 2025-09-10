IMosaic 0.97 製作蒙太奇圖片超簡單！
IMosaic 0.9.7.7z（MEGA下載）
IMosaic 0.9.7.7z（MEDIAFIRE下載）
IMosaic 0.9.7.7z（1DRV下載）
IMosaic 0.9.7.7z（GOOGLE下載）
IMosaic 0.9.7.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：52 KB
2010年7月20日 - 相片馬賽克（Photomosaic），或稱蒙太奇照片、蒙太奇拼貼，是一種影像 ... http://freeware.easylife.tw/entry/IMosaic-096-製作蒙太奇圖片超簡單！
2010年7月13日 - 開始製作馬賽克拼貼囉，選擇 2010-07-09_175922.jpg ! Choose不只選路徑還要為完成的檔案命名哦! 2010-07-09_181250.jpg. 8.選擇相片資料庫 ...
蒙太奇-SaaS社區-快樂分享 IMosaic 0.97 - 製作蒙太奇圖片超簡單！ :: 綠色工廠 Easylife Blog 何謂【蒙太奇】的圖片效果？就如同上圖的範例一般，一張圖片的組成是藉由許多小圖片拼貼而成，這樣的畫面的確非常的好看，若是一幅大大的壁畫其實會頗有效果…
IMosaic 0.97 - 製作蒙太奇圖片超簡單！ :: 綠色工廠 Easylife Blog ... 這個運算過後的【Collection ... 簡單、容量小巧的製作GIF 動畫免費軟體【AnimateGif】Ver 1.1 … 2011/8/12 · 想簡單做個動畫圖片，不想要太多無關的設定，有款免費的【AnimateGif ...
製作蒙太奇海報台南.....20點大放送的網路資訊書籤.
IMosaic 0.96 - 製作蒙太奇圖片超簡單！ :: 免費軟體才是王道. http://freeware.easylife.tw/entry/IMosaic-096-製作蒙太奇圖片超簡單！
Imosaic是一個製作Photomosaic（相片馬賽克）的免費軟體，就是透過一張一張各式各樣不同顏色、不同內容的小圖片，依照一定的規則拼貼成一張更大的圖片。遠遠看可以看到大圖片的形象與輪廓，近看一樣可以看到小圖片的內容
IMosaic 0.97 - 製作蒙太奇圖片超簡單！ :: 綠色工廠 Easylife Blog嘗試和服（著物）連衣裙輕鬆1步。 發現古日本女孩的衣服中，和服禮服中，正宗的日本連衣裙的婦女。 日本婚紗禮服中，日本古代服飾像江戶時代。
IMosaic 0.97 - 製作蒙太奇圖片超簡單！ :: 綠色工廠 Easylife Blog... 的確非常的好看，若是一幅大大的壁畫其實會頗有效果的！ ... 5:14. yuhfago 8,612 views 5:14 圖像混合 Mediachance PhotoBlend 3D 2 3 圖形程式蒙太奇 … IMosaic 快速製作 ...