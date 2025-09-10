IMosaic 0.97 製作蒙太奇圖片超簡單！

何謂【蒙太奇】的圖片效果？就如同上圖的範例一般，一張圖片的組成是藉由許多小圖片拼貼而成，這樣的畫面的確非常的好看，若是一幅大大的壁畫其實會頗有效果的！

相片馬賽克（Photomosaic），或稱蒙太奇照片、蒙太奇拼貼，是一種影像處理的藝術技巧，利用這個方式做出來的圖片，近看時是由許多張小照片合在一起的，但遠看時，每張照片透過光影和色彩的微調，組成了一張大圖的基本像素，就叫做相片馬賽克技巧。最先是由一個美國大學生發明的，但當時限於計算機性能，無法大量應用。（相片馬賽克wiki

【IMosaic】這個小軟體可以幫忙實現蒙太奇效果的圖片，使用上也非常的簡單，首先開啟軟體的Edit -> Image Collection，然後加入組合蒙太奇圖片的小圖，當然加越多可能效果越好^^

加入小圖片之後點選【Process Images】，這個動作就運算產生一組【Collection】檔案，之後提供蒙太奇圖片運算使用。

將這個運算過後的【Collection】檔案另存新檔，若是希望有更多不同的圖片組合、譬如說都是卡通圖片、美女圖、另一半的照片都可以製作並存成不同的Collection檔案，以後都可以更方便的直接使用。

回到軟體的主畫面，File -> Open Source Image來選取圖片的主角，圖片上一格一格的就會是小圖片拼貼的size，可以到setting的設定去調整小圖片的大小。

將頁籤切換到【Image's Collections】，加入剛剛所產生的Collection檔案。

完成之後就點選【Process】，開始製作圖片的運算囉！

這樣就輕輕鬆鬆完成囉^^！不過看起來小圖片有點太大了，最後還有稍微縮小了一些，有興趣的人可以一起來試試看唷！

http://www.imosaic.net/

免安裝版：
IMosaic 0.9.7.7z（MEGA下載）
IMosaic 0.9.7.7z（MEDIAFIRE下載）
IMosaic 0.9.7.7z（1DRV下載）
IMosaic 0.9.7.7z（GOOGLE下載）
IMosaic 0.9.7.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：52 KB

2025-09-10
