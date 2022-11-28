馬賽克可以怎麼玩？可逆打碼 Reversible Mosaic 是款頗有意思的小工具，透過這款工具可以「加上密碼」將圖片局部打上馬賽克，之後另存的圖片就可以分享給別人，別人透過同款工具開啟圖片之後，「輸入密碼」就可以解除馬賽克，這很好玩吧！可以來點彼此有默契的檔案分享！不過分享時若圖片經過壓縮等等，就不保證可以順利還原，這樣有趣的小工具分享給大家，文章首圖得靠大家自己去解碼了。
這款工具透過 Microsoft Store 來安裝（Reversible Mosaic），加密打馬賽克步驟如下：
- Code 開啟要打馬賽克的圖片
- 輸入密碼
- 框選要打馬賽克的範圍
- 另存新檔分享給別人（請記住分享方式，如果圖片經過壓縮之類的，或許就無法順利還原）
以上是範例圖片，解馬賽克密碼是「1234」。
解馬賽克步驟如下：
- Decode 開啟要解馬賽克的圖片（當然是必須透過這款工具打馬的）
- 輸入密碼，之後就會顯示紅色框限範圍
- 點選紅框範圍，應該就可以順利解除馬賽克囉！
下載安裝：https://apps.microsoft.com/store/detail/reversible-mosaic/9P5NHD95XD88?hl=zh-tw