可逆打碼 Reversible Mosaic 用密碼解除馬賽克

馬賽克可以怎麼玩？可逆打碼 Reversible Mosaic 是款頗有意思的小工具，透過這款工具可以「加上密碼」將圖片局部打上馬賽克，之後另存的圖片就可以分享給別人，別人透過同款工具開啟圖片之後，「輸入密碼」就可以解除馬賽克，這很好玩吧！可以來點彼此有默契的檔案分享！不過分享時若圖片經過壓縮等等，就不保證可以順利還原，這樣有趣的小工具分享給大家，文章首圖得靠大家自己去解碼了。

可逆打碼 Reversible Mosaic 用密碼解除馬賽克

這款工具透過 Microsoft Store 來安裝（Reversible Mosaic），加密打馬賽克步驟如下：
  1. Code 開啟要打馬賽克的圖片
  2. 輸入密碼
  3. 框選要打馬賽克的範圍
  4. 另存新檔分享給別人（請記住分享方式，如果圖片經過壓縮之類的，或許就無法順利還原）

可逆打碼 Reversible Mosaic 用密碼解除馬賽克

以上是範例圖片，解馬賽克密碼是「1234」。

可逆打碼 Reversible Mosaic 用密碼解除馬賽克

解馬賽克步驟如下：

  1. Decode 開啟要解馬賽克的圖片（當然是必須透過這款工具打馬的）
  2. 輸入密碼，之後就會顯示紅色框限範圍
  3. 點選紅框範圍，應該就可以順利解除馬賽克囉！

下載安裝：https://apps.microsoft.com/store/detail/reversible-mosaic/9P5NHD95XD88?hl=zh-tw

可逆打碼 Reversible Mosaic 用密碼打馬賽克 / 解除馬賽克 相關文章

訪客留言

可逆打碼 Reversible Mosaic 用密碼打馬賽克 / 解除馬賽克 參考資料

How to make LinkedIn post drafts?
Track your Progress. Once your idea is in words, it will be easier for you to pave your way around those words and figure out what you want your final post to look like. This is when the editing ...
【軟體】Photo Mosaic 最棒的打馬賽克軟體提供多種打馬樣式
2015年12月8日 — 下載後在桌面打開「打碼大師」. 01.png. 起始畫面有軟體的功能介紹. 03.PNG. 有18 種高清濾鏡. 04.PNG. 還能全屏編輯. 05.PNG. 可以製造出惡搞風格的 ...
像素化風格照片與圖片馬賽克 - Fotor
使用Fotor的馬賽克工具可以通過不同程度的模糊圖片，為自己的圖片帶來藝術感。 免費的圖片馬賽克工具. Fotor的在線照片馬賽克是完全免費的應用程式。無需註冊或下載，您 ...
黑科技！影片馬賽克可「解碼還原」
六指淵分享，這套軟體是「JAVPlayer」是由推特一名網友開發的，號稱演算法可以降低或者去除影片馬賽克，能讓影片超解析重構；六指淵親自實測，將馬賽克過的影片放入軟體，原本的影片有大格子，可以清楚看到方格的界線、有鋸齒感，透過技術還原以後，格子像是被柔化處理過一般，原本馬賽克過的地方，也看得比較清楚，但前提是原先的影片素材，馬賽克也不能太嚴重，才...
TCDraftPost 3 - Po3C
Driver Magician Lite v3.9 - 備份驅動程式不再是難事,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求， ...
在App Store 上的「照片马赛克- 打码神器」
2018年10月19日 — 閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖，並進一步瞭解「照片马赛克- 打码神器」。下載「照片马赛克- 打码神器」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富 ...
TCDraftPost 4 | 綠色工廠 - Easylife
2008年6月8日 — 使用Windows Live 郵件代管。Google Apps 之外的新選擇，google,Google Apps,Hotmail,Windows Live,過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管， ...
[限時免費APP] 【軟體】Solo Mosaic 簡單好上手的打馬賽克 ...
2017年8月1日 — 時常在熱門景點拍照好準備上傳臉書與大家分享照片，卻發現照片中除了自己之外還有許多路人，今天分享一款簡單卻實用的打馬賽克軟體，軟體可以調節 ...
如何在電腦線上手機幫圖片打馬賽克 - EaseUS
2022年9月22日 — 多功能影片剪輯軟體，將片段和素材組合成完美的影片 ... 功能：. 支援打碼; 多樣的編輯工具; 超過300種效果及過渡可以使用; 免費下載 ...
五款超好用的影片打馬賽克軟體(2022年) | 短傳媒 re-news.tw
免費 影片打馬賽克軟體排行 推薦 。 Movavi Video Editor iMovie for Mac Filmora Wondershare 威力導演 Cyberlink PowerDirector Easeus Video Editor Movavi Video Editor 免費下載點 上手難度:★★★★★ (超簡單) 穩定度:★★★★★ (最穩定) 轉檔速度:★★★★★ (最快) 價格比較:★★★★ (便宜) 特色:Windows可用、Mac可用、中文、免費下載、特效模組化、AI動態追蹤、Yo