WidsMob FilmPack 在 Mac 是非常知名的專業圖片濾鏡工具,若是喜歡圖片更有專業的風格,WidsMob FilmPack 是個非常不錯的選擇,內建多種特殊相機的風格可以套用,許多套用起來都非常的具備風格效果,現在這款濾鏡工具限時免費當中,Windows 與 Mac 版本都可以使用,再也不用去尋找破解版,正式版就好好地享用吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WIDSMOB FILMPACK NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版與 Mac 版本可以到文末下載。

△ 開啟軟體後,將剛剛所取得的序號填入,點選 Register 啟動,成功之後會看到視窗通知。

△ 使用上非常簡單,將照片加入之後,就可以在右方很方便的調整,操作大概跟手機那樣簡單,預設很多種濾鏡可以套用,喜歡的話再存檔就可以囉!











https://www.widsmob.com/filmpack

Windows 安裝版:

WidsMob FilmPack.exe(SHAREWAREONSALE下載)

WidsMob FilmPack.exe(GOOGLE下載)

WidsMob FilmPack.exe(1DRV下載)

WidsMob FilmPack.exe(BANKUPLOAD下載)

WidsMob FilmPack.exe(MEDIAFIRE下載)

WidsMob FilmPack.exe(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:25.72 MB

Windows 免安裝版:

WidsMob FilmPack.7z(GOOGLE下載)

WidsMob FilmPack.7z(1DRV下載)

WidsMob FilmPack.7z(BANKUPLOAD下載)

WidsMob FilmPack.7z(MEDIAFIRE下載)

WidsMob FilmPack.7z(RAPIDGATOR下載)

WidsMob FilmPack.7z(本站下載)

檔案大小:13.72 MB

Mac 版:

WidsMob FilmPack.dmg(GOOGLE下載)

WidsMob FilmPack.dmg(1DRV下載)

WidsMob FilmPack.dmg(BANKUPLOAD下載)

WidsMob FilmPack.dmg(MEDIAFIRE下載)

WidsMob FilmPack.dmg(RAPIDGATOR下載)

WidsMob FilmPack.dmg(本站下載)

檔案大小:14.32 MB