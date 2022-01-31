Adobe Photoshop 網頁版

偶爾需要用 Photoshop 卻又不想要佔用電腦太多空間嗎？最近 Adobe 官方正式推出 Photoshop 網頁版，完全不需要安裝就可以使用 PS 功能，甚至 Photoshop 網頁版還有「自動去背」功能，比桌面版的還要好用，而且是高畫質去背，不會有任何畫質的損失，也能夠存取電腦上的檔案，處理速度也相當不錯，以後要處理圖片用網頁版 PS 就可以啦，功能完全不輸桌面版唷。

PS 網頁版

目前網頁版 Phooshop 還是 BETA 版，進入網頁後需要登入 Adobe 帳號，目前還不開放免費使用，要訂閱才可以使用。

線上免費去背

支援從電腦匯入圖片編輯。

移除照片背景

與桌面版 PS 一樣，左側是工具列，像是選取工具、滴管工具、填滿工具、文字工具、橡皮擦、塗抹工具等...右側則是圖層。

移除照片背景

我覺得最強大的是網頁版 Photoshop 具備「自動去背」功能，路徑在左側工具列 Selection tool 裡面，點開右下角的小箭頭，選擇 Remove Background 即可自動去背。

照片透明背景

而且效果非常好，完全不用筆刷、鋼筆工具選取主體，系統就會自動去背，而且還是原始畫質，完勝市面上任何一款線上去背工具。

線上圖片編輯

放大讓大家看一下去背的細節，注意看髮絲的邊緣、皮膚的邊緣，去背得相當完美啊。

網頁版圖片編輯器

編輯完畢後選擇 Export As... 就可以另存新檔到電腦裡面啦，有 PNG、PDF 及 JPEG 可以選擇。

Adobe Photoshop 網頁版

大家看一下這個去背效果，是不是非常完美呢！當然除了自動去背外，Photoshop 網頁版跟桌面版功能幾乎是大同小異，非常適合偶爾需要處理圖片的朋友，網址放在下方，趕快收進我的最愛吧。

傳送門：Adobe Photoshop 網頁版

Adobe Photoshop 網頁版釋出，自動去背功能超強大，免筆刷選取自動完成去背 相關文章

訪客留言

Adobe Photoshop 網頁版釋出，自動去背功能超強大，免筆刷選取自動完成去背 參考資料

Photoshop CC完美呈現--頂尖數位攝影師秘技大公開！(2017最新版)(電子書)
我在網頁瀏覽器輸入影《命運規劃局》(由湯姆漢克和梅格萊恩領銜主演)。 ... 就是當他們個專要釋出兩位 adjustment,門討 Adobe Adjustment Photoshop Raw 論有名稱可&nbsp;...
開網頁就能專業修圖！Adobe 宣布Photoshop 推出瀏覽器版本
Google Chrome 網絡瀏覽器
你可隨時在 Google 設定 中調整私隱權設定，或 了解詳情 。. 由 Google 開發的瀏覽器. 瀏覽器速度更快，但所有設定維持不變. 下載 Chrome. 適用於 Windows ...
Adobe Photoshop 現在也有網頁版了！打開瀏覽器就能用
17 小時前 — 過去如果要用Adobe Photoshop 軟體，都必須安裝在電腦理才行，使用上說真的不是那麼方便，有時候我們可能只是要修改一些內容，下載安裝浪費很多 ...
網頁版 Photoshop 來了、作品直接連接 NFT 市場！2021 年，Adobe 端出了令人驚豔的好菜 | TechOrange 科技報橘
2021/10/27 · 網頁版 Photoshop 來了、作品直接連接 NFT 市場！. 2021 年，Adobe 端出了令人驚豔的好菜. 今天最重要的科技大事之一，大概就是 Adobe 宣布推出網頁版的 Photoshop 和 Illustrator了！. 這代表使用者們不需要下載或打開任何應用程式，就能在雲端上修圖與進行設計了 ...
Google Chrome 網路瀏覽器
Google 內建的智慧功能可為你提供無比簡易、安全又快速的使用體驗。 取得 Chrome Mac 版 適用於 Mac OS X 10.11 以上版本。 Google Chrome 已停止支援 Mac OS X 10 ...
Photoshop重大更新，基本編輯及合作功能終於網頁版也能用！ | T客邦
2021/10/29 · Adobe 於今年的 Adobe MAX 大會上發表 Photoshop 桌面及 iPad 版重大功能更新，並推出 Photoshop 網頁版的 Beta 版本。Photoshop 網頁版（Beta）是 Adobe 邁入 Creative Cloud 網頁版願景的第一步，用戶無需下載或啟動 Photoshop 軟體即可在瀏覽器上打開並檢視工作 ...
網頁版Photoshop、Illustrator登場，順應遠距潮流！Adobe年度 ...
2021年10月27日 — Adobe年度最重要的活動「Adobe MAX 2021」於今（27）正式拉開序幕，最受矚目的非網頁版Photoshop與Illustrator莫屬。未來使用者可以透過網頁瀏覽器 ...
最佳化Photoshop 效能
2021年10月26日 — 調整您的作業系統、硬體以及應用程式設定，使電腦能以最佳速度穩定執行Photoshop。如果在電腦上執行Photoshop 時出現較預期緩慢的情形， ...
Adobe Archives - 電腦王阿達
... 有時候我們可能只是要修改一些內容，下載安裝浪費很多時間（安裝檔很大）。好消息是，Adobe Photoshop 終於也有網頁版了，不用安裝任何東西，打開瀏覽器就能使用， ...