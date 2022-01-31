偶爾需要用 Photoshop 卻又不想要佔用電腦太多空間嗎？最近 Adobe 官方正式推出 Photoshop 網頁版，完全不需要安裝就可以使用 PS 功能，甚至 Photoshop 網頁版還有「自動去背」功能，比桌面版的還要好用，而且是高畫質去背，不會有任何畫質的損失，也能夠存取電腦上的檔案，處理速度也相當不錯，以後要處理圖片用網頁版 PS 就可以啦，功能完全不輸桌面版唷。

目前網頁版 Phooshop 還是 BETA 版，進入網頁後需要登入 Adobe 帳號，目前還不開放免費使用，要訂閱才可以使用。

支援從電腦匯入圖片編輯。

與桌面版 PS 一樣，左側是工具列，像是選取工具、滴管工具、填滿工具、文字工具、橡皮擦、塗抹工具等...右側則是圖層。

我覺得最強大的是網頁版 Photoshop 具備「自動去背」功能，路徑在左側工具列 Selection tool 裡面，點開右下角的小箭頭，選擇 Remove Background 即可自動去背。

而且效果非常好，完全不用筆刷、鋼筆工具選取主體，系統就會自動去背，而且還是原始畫質，完勝市面上任何一款線上去背工具。

放大讓大家看一下去背的細節，注意看髮絲的邊緣、皮膚的邊緣，去背得相當完美啊。

編輯完畢後選擇 Export As... 就可以另存新檔到電腦裡面啦，有 PNG、PDF 及 JPEG 可以選擇。

大家看一下這個去背效果，是不是非常完美呢！當然除了自動去背外，Photoshop 網頁版跟桌面版功能幾乎是大同小異，非常適合偶爾需要處理圖片的朋友，網址放在下方，趕快收進我的最愛吧。

傳送門：Adobe Photoshop 網頁版