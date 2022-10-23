01_ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！

從事照片拍攝工作的你，當你發現你拍的人物照光源效果不佳時怎麼辦？那就讓這款 ClipDrop Relight 照片光源調整工具幫你補足一下吧！ClipDrop Relight 是一個非常新穎的免費線上工具，操作也非常簡單不複雜，只要將你要處理的照片上傳到網站後，網站就會透過 AI 技術為你的照片添加新的光源，還能透過改變光源顏色、距離及更換背景，輕鬆讓你的照片一秒變成大師等級喔！若要找好用的圖片編輯器，可參考這篇：LunaPic 超方便的線上圖片編輯工具！

ClipDrop Relight 使用介紹

01_ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！

進到 ClipDrop Relight 網站後，便能將你要處理的照片直接拖曳到虛線框框中即可。

01_ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！

這片成功上傳後，你便可以看到你照片中添加了 2 道圓形光源，可藉由拖曳的方式移動光源的位置，想增加更多光源的話點擊「+ New light」即可。若覺得光源的亮度不夠，下方工具可讓你調整光源的顏色、強度、距離與半徑，覺得太多也可點選「垃圾桶」圖示進行刪除。

01_ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！

而在「Amblent」功能中，則可以讓你調整主體光線、顏色以及亮度。

01_ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！

最後，在「Background」功能中，則可以調整照片背景顏色，若將「Receive light」勾選取消則會立即變成變成白色背景。

01_ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！

上圖就是透過 ClipDrop Relight 工具處理過後的前後差異，是不是右邊這張效果看起來更讚呢！對於從事照片拍攝工作的朋友，有興趣的話可以點擊下方連結前往網站體驗看看喔！

ClipDrop Relight：https://clipdrop.co/relight

ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！ 相關文章

訪客留言

ClipDrop Relight 免費線上照片光源調整工具，一秒讓人物照變成大師等級！ 參考資料

【AI绘画】研究_关于img2img的探索 - 知乎专栏
2022年9月15日 — 也是比较糙，不过是作为种子继续生成。Krita插件的形式优点在于实时的修改和快速调整。缺点在于软件本身不够强大。还是期待后续能够实装进PS插件。
影相教學：專業攝影師都用嘅7款修圖App 「修」出動人照片！
2020年5月8日 — 拍照技術並非攝影最重要的步驟，識得「修」圖，亦會令照片變得更專業。尤其去完旅行後，如果對旅行拍攝的相片不滿意，就要用Skyscanner介紹的7款連 ...
光線百百種，如何控制人造光源？ | DIGIPHOTO
人造光拍攝需準備的器材 不同的燈光環境下拍攝時，為避免畫面過暗，通常會準備具有大光圈的鏡頭，或具有高感光度抗噪功能的相機。 大光圈鏡頭：Sigma 50mm f/1.4EX DG HSM 鏡頭口徑為77mm，是同焦段同光圈鏡頭中口徑最大的一款，這就意味著這款鏡頭的進光量是最大的，較適合在微光環境下進行拍攝。
TC Draft likes - 3D CAD Model Library | GrabCAD
The Computer-Aided Design (&quot;CAD&quot;) files and all associated content posted to this website are created, uploaded, managed and owned by third-party users. Each CAD and any associated text, image or data is in no way sponsored by or affiliated with
免費照片修復神器，一鍵模糊圖片變清晰
我之前只會把照片去背工作交給其他設計同事，因為不想在這項任務上浪費太多時間，但是現在PicWish能替我完成所有去背工作。. 如果你每天只需要處理1-2張圖片，GIMP和Photoshop是可以的，但是用GIMP和ps一次性處理500張圖片並不容易，PicWish這個應用程式就可以 ...
可重新调整照片光源的在线编辑器「ClipDrop Relight」_工具-猎游人
「Relight」是 ClipDrop推出的一个新服务，透过 AI 技术，在照片中加入新的光源 ，可以拖曳移动灯光，就像在摄影棚里一样可自由调整灯光的位置，还能依需求自订灯光的颜色、距离、半径等，为照片带来不同的视觉感受。除了照片的主体外，针对背景的 ...
免費光源疊加效果獻給攝影師和平面設計師的120款新年大禮
2018年1月5日 — 免費光源疊加效果, 一次送上120款給你！光源疊加是一種影像檔案，設計時可用於疊加在所要編輯的照片上以做出不同效果。這次Shutterstock端出120款免費 ...
Lightroom修IG網美照技巧：加強修補技巧，還原逆光人像美照
2020年1月21日 — 戶外旅拍常常會遇到的一個拍照情況就是「逆光」攝影，一般來說，攝影者可以透過閃光燈對人進行補光，但一旦閃光燈不夠強，或人像受光面不均勻， ...
Tc Draft - Rivas Vaciamadrid 28522 (Madrid), C Fragua 13 , ...
Please refine your search by(Localization + What, who? Activity, company ...)
Facebook 虛擬替身如何製作？貼圖如何分享？ 參考資訊 - Po3C
參考資訊：TCDraftPost 4 2008-06-08 17:22:16 哇哇0 0 過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管，今天在偶然的機會才發現原來Windows Live 也有這樣的Domain 服務， ...