從事照片拍攝工作的你，當你發現你拍的人物照光源效果不佳時怎麼辦？那就讓這款 ClipDrop Relight 照片光源調整工具幫你補足一下吧！ClipDrop Relight 是一個非常新穎的免費線上工具，操作也非常簡單不複雜，只要將你要處理的照片上傳到網站後，網站就會透過 AI 技術為你的照片添加新的光源，還能透過改變光源顏色、距離及更換背景，輕鬆讓你的照片一秒變成大師等級喔！若要找好用的圖片編輯器，可參考這篇：LunaPic 超方便的線上圖片編輯工具！



ClipDrop Relight 使用介紹

進到 ClipDrop Relight 網站後，便能將你要處理的照片直接拖曳到虛線框框中即可。

這片成功上傳後，你便可以看到你照片中添加了 2 道圓形光源，可藉由拖曳的方式移動光源的位置，想增加更多光源的話點擊「+ New light」即可。若覺得光源的亮度不夠，下方工具可讓你調整光源的顏色、強度、距離與半徑，覺得太多也可點選「垃圾桶」圖示進行刪除。

而在「Amblent」功能中，則可以讓你調整主體光線、顏色以及亮度。

最後，在「Background」功能中，則可以調整照片背景顏色，若將「Receive light」勾選取消則會立即變成變成白色背景。

上圖就是透過 ClipDrop Relight 工具處理過後的前後差異，是不是右邊這張效果看起來更讚呢！對於從事照片拍攝工作的朋友，有興趣的話可以點擊下方連結前往網站體驗看看喔！

ClipDrop Relight：https://clipdrop.co/relight