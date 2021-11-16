你需要「馬賽克」照片中的敏感資訊、人臉嗎？最近小編發現 Redact Photo 馬賽克工具，不需要安裝 App 也不需要網路就可以幫圖片馬賽克，而且根據 Redact Photo 官網說明，它們的馬賽克與一般算法不同，它會隨機將馬賽克的像素移動，提升馬賽克被復原的難度，讓大家更不易辨識出原本照片中的資訊，非常推薦有需要馬賽的朋友可以試試它們家的效果唷。需要自動幫人臉加上馬賽克，用這款 AutoMask 適合照片中有多個人臉的情境。

使用相當簡單，進入 Redact Photo 頁面後，將要馬賽克的照片上傳，雖說是上傳但是整個過程不需要網路也可以操作，它是透過電腦的硬體進行演算。

接著將要馬賽克的範圍框選起來，就可會立即完成囉，透過拖移藍色的點點能夠調整馬賽克的範圍，轉動白點可以旋轉選取範圍。如果你要裁切圖片，也可以選擇下方的 Crop 按鈕進行圖片裁切。完成後點擊上方的 Download 按鈕就能夠儲存到電腦中啦。

上圖為透過 Redact Photo 馬賽克處理的照片效果。

Redact Photo 官方有提到自家在處理馬賽克時，找片是如何被模糊的，模糊的過程中除了像素畫圖片外，還多了一個步驟，就是將像素隨機移動，造成馬賽克效果更加明顯並且難以被復原，簡單說就是加密程度更高的馬賽克處理囉，連結放在下方，有興趣的朋友自己去實驗看看效果如何吧。

傳送門：Redact Photo