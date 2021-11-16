Excel 教學

Excel 計算、統計數據很方便，不過當資料量變大，我們只是要看「趨勢」是上升還是下降時，有沒有不用看數字也能輕鬆了解的方式？今天小編要來跟大家分享 Excel 如何製作「迷你圖」，教你如何在儲存格中插入簡易版的迷你折線圖、長條圖，讓看數據的人一眼就能看出資料上升、下降趨勢，常用 Excel 看報表的朋友，千萬別錯過啦。Excel 想要插入「動態下拉選單」還不會的同學，趕快去看看我們分享過的 Excel 製作動態下拉選單文章

excel 迷你圖

小編準備了 2018~2021 每年各季的資料，實際上可能沒這麼少，為了方便大家閱讀，小編就簡化為上面 4 個年度作為示範。

Excel 折線圖教學

首先選擇你要插入圖表的儲存格，選擇上方「插入」>「走勢圖」。

Excel 教學

然後選取資料範圍，以上圖為例小編選擇 B2 到 E2，選擇好範圍之後按下「確定」。

Excel 教學

這時候就可以看到迷你的折線圖表已經出來啦，接著將儲存格向下拖移，下方的迷你圖表就可以一併製作完成啦。

excel 儲存格折線圖

如了折線圖之外，也有「長條圖」樣式，選擇上方插入「走勢圖」>「直條」，接著一樣選取資料範圍。

Excel 教學

就可以看到同樣的「長條圖」迷你圖表啦，有時我們不需要整個大版面的圖表，這樣的迷你圖表或許更適合我們分析資料，下面小編幫大家準備了這次的教學範本 Excel 檔，趕快下載起來跟著動手做一遍加深印象，下次就不會忘記啦。

下載：
Excel 迷你圖表範本檔.xlsx（GOOGLE下載）

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