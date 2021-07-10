Excel生日轉年齡

Excel 輸入出生年月日後，如何自動轉成「年齡」？如果資料只有 10 筆以內可能還能用手算，但是今天如果有 1、2 百筆資料，可以讓 Excel 自動計算嗎？小編今天就要來與大家分享，如何計算透過 Excel 的 Dateif 公式，來計算出生年月日，而且不止計算年齡，可以精確到幾個月又幾日，沒時間閱讀的話，文末有範本檔，直接下載直接套用，就能夠計算出你手邊資料的年齡囉。Excel 西元年怎麼轉民國？還沒學過的同學可以看我們之前寫過的文章唷。

Excel生日轉年齡

像這樣有民國的生日資料，如何自動產生年齡呢？

Excel 年齡計算公式

首先確認你的生日格式是否為「文字」，若不是的話點擊上方格式轉為「文字」格式。

excel計算年齡年月日

接著我們要運用 CONCATENATE 函數與 DATEIF 函數，來處理年齡轉換的任務。

由於我們年齡結果，要顯示 XX 年、XX 月、XX 日，所以 CONCATENATE 函數這邊的功能，就是將 2 個或多個「文字字串」合併成一個字。

DATEIF 函數則是計算兩個日期之間的天數、月數或年數。DATEIF 實際上使用公式的格式為 DATEDIF(開始日期,結束日期,時間單位)。

由於範例生日資料為「民國」，我們會需要先轉為西元，所以公式的前段會看到 CONCATENATE(DATEDIF(--(LEFT(A2,3)，這邊出現一個 LEFT，LEFT 會傳回文字字串中的第一個字元或前幾個字元，比如說：=LEFT(A2,3)，就會回傳：第一個字串中的前 3 個字元，就是「民國 80 年」+ 1911，就能夠轉為西元年。

公式中間出現一個 MID 函數，MID 會從文字字串中我們所指定的位置開始，傳回特定的字元數，用我們的例子來看 MID(A2,4,6)，就是從 A2 中的字串傳回 6 個字元，從第 4 個字元開始。 因為要傳回的字元數 (6) 大於字串長度 (10)，所以會傳回從第 4 個字元開始的所有字元。

解決完年的部分，我們要計算「月」，tart_date 與 end_date 間的月差異。 日期中的日和年都會被忽略。我們來看看 DATEDIF (start_date,end_date,unit) 中，Unit 的部分要改為 "YM"，也就是 start_date 與 end_date 間的月差異，日期中的日和年都會被忽略。日期的部分也是一樣的，Unit 的部分要改為 "MD"，start_date 與 end_date 間的日差異，日期中的月和年都會被忽略。

年齡計算excel下載

輸入完畢之後，就會得到我們要的年齡結果囉！輕鬆算出目前的年齡精確到年與月。

Excel生日轉年齡

接著只要將儲存格右下角的向下拉，就可以自動套用到下面所有儲存格中啦～下面是這次的 Excel 範本檔，沒有時間閱讀的朋友，可以直接下載範本檔，裡面有現成公式，直接貼上生日資料就可以計算年齡囉。

下載：
Excel 生日轉換年齡範本檔.xlsx（GOOGLE下載）

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