你的工作需要計算日期嗎？如果有需要的話，Advanced Date Time Calculator 日期計算機或許是個不錯的小工具，以我自己來說，我偶爾會需要 unixtime 轉成日期的需求，或是日期轉成 unixtime 的格式，以前都是找線上的工具來換算，現在有現成的小工具可以使用囉！Advanced Date Time Calculator 還具備有日期差異計算天數、差異幾週、日期轉換與時區的功能，這款小工具我感覺應該不是人人有需求，不過這就是一款付費工具，不過此刻限時免費，有需求的朋友還是快收下吧！

進階日期時間計算器是一個功能全面的日期時間計算器，包含六大功能：

從一個基準時間加上或減去指定數量的年、月、週、天、時、分及/或秒數來算出目標日期時間，例如：取得將當前時間加上 3.29 年、1.8 週及 982 秒的結果。也支持加/減一些工作日/週末來得到目標日期。

計算兩個時間之間的差異（年、月、週、天、時、分、秒及整合差異），通常用來取得過去/將來事件距當前日期時間的年/月/週/天/時/分數，例如出生、結婚及週年紀念。舉例：您可以快速知道“您活了多少秒/天？”。

統計兩日期之間的天數（週幾、工作日、週末），如：輕鬆取得 1819/01/29 到 1981/10/14 之間的天數（週幾）。

在各種日期時間元素（天、年、月、週、分、秒、時）間轉換，通過這個工具，您可以輕易並快速地知道一些時間轉換問題的答案，如“一年有多少秒？”。

比較基準時區及其他四個選定時區的指定時間，並列出指定基準時間在世上所有時區為何時。

通過起始於 UNIX 基準日期（1970/01/01）的數值很大的天/秒數來計算普通日期，或反之。如：15,551 天表示 2012/7/30。

一旦修改任何條件，所有上述計算/統計結果將會立即呈現，不需要按諸如<計算 / 計數>之類的任何按鈕。此外，所有數值欄位（年、月、週、日、時、分、秒、天數（週幾）、工作日、週末）均支持千分位分隔符號及小數。

△ 安裝版與免安裝版請到文末下載，壓縮檔案內也有包含這次的活動序號。開啟軟體後點選右上角的 KEY 符號來輸入金鑰，之貼上活動的序號點選確定。

△ 接著應該就可以看到註冊成功的訊息囉！

△ 主要功能可以提供日期和時間的計算，譬如說加一天、加一個小時的日期與時間等等，不過很可惜竟然沒有時間格式的設定，不然應該會更符合需求。

△ 日期差異的比較，譬如說某天到某天，中間有差異了多少時間的計算。天數（週幾）也是日期差異的比較，不過是以週數來計算。

△ 具備不同時區的日期與時間，透過這功能可以很快知道不同地區現在的時間囉！

△ UNIX 日期的格式的換算，這對有使用 Linux 的工程師、寫程式的工程師來說，或許也是個方便的小工具。

https://www.trisunsoft.com/tc/advanced-date-time-calculator/

安裝版：

Advanced Date Time Calculator.zip（GOOGLE下載）

Advanced Date Time Calculator.zip（1DRV下載）

Advanced Date Time Calculator.zip（MEDIAFIRE下載）

Advanced Date Time Calculator.zip（RAPIDGATOR下載）

Advanced Date Time Calculator.zip（MEGA下載）

檔案大小：1.24 MB

免安裝版：

Advanced Date Time Calculator.7z（GOOGLE下載）

Advanced Date Time Calculator.7z（1DRV下載）

Advanced Date Time Calculator.7z（MEDIAFIRE下載）

Advanced Date Time Calculator.7z（RAPIDGATOR下載）

Advanced Date Time Calculator.7z（MEGA下載）

檔案大小：241 KB