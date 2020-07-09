Advanced Date Time Calculator 日期計算機

你的工作需要計算日期嗎？如果有需要的話，Advanced Date Time Calculator 日期計算機或許是個不錯的小工具，以我自己來說，我偶爾會需要 unixtime 轉成日期的需求，或是日期轉成 unixtime 的格式，以前都是找線上的工具來換算，現在有現成的小工具可以使用囉！Advanced Date Time Calculator 還具備有日期差異計算天數、差異幾週、日期轉換與時區的功能，這款小工具我感覺應該不是人人有需求，不過這就是一款付費工具，不過此刻限時免費，有需求的朋友還是快收下吧！

進階日期時間計算器是一個功能全面的日期時間計算器，包含六大功能：

  • 從一個基準時間加上或減去指定數量的年、月、週、天、時、分及/或秒數來算出目標日期時間，例如：取得將當前時間加上 3.29 年、1.8 週及 982 秒的結果。也支持加/減一些工作日/週末來得到目標日期。
  • 計算兩個時間之間的差異（年、月、週、天、時、分、秒及整合差異），通常用來取得過去/將來事件距當前日期時間的年/月/週/天/時/分數，例如出生、結婚及週年紀念。舉例：您可以快速知道“您活了多少秒/天？”。
  • 統計兩日期之間的天數（週幾、工作日、週末），如：輕鬆取得 1819/01/29 到 1981/10/14 之間的天數（週幾）。
  • 在各種日期時間元素（天、年、月、週、分、秒、時）間轉換，通過這個工具，您可以輕易並快速地知道一些時間轉換問題的答案，如“一年有多少秒？”。
  • 比較基準時區及其他四個選定時區的指定時間，並列出指定基準時間在世上所有時區為何時。
  • 通過起始於 UNIX 基準日期（1970/01/01）的數值很大的天/秒數來計算普通日期，或反之。如：15,551 天表示 2012/7/30。

一旦修改任何條件，所有上述計算/統計結果將會立即呈現，不需要按諸如<計算 / 計數>之類的任何按鈕。此外，所有數值欄位（年、月、週、日、時、分、秒、天數（週幾）、工作日、週末）均支持千分位分隔符號及小數。

Advanced Date Time Calculator 日期計算機

△ 安裝版與免安裝版請到文末下載，壓縮檔案內也有包含這次的活動序號。開啟軟體後點選右上角的 KEY 符號來輸入金鑰，之貼上活動的序號點選確定。

Advanced Date Time Calculator 日期計算機

△ 接著應該就可以看到註冊成功的訊息囉！

Advanced Date Time Calculator 日期計算機

△ 主要功能可以提供日期和時間的計算，譬如說加一天、加一個小時的日期與時間等等，不過很可惜竟然沒有時間格式的設定，不然應該會更符合需求。

Advanced Date Time Calculator 日期計算機

△ 日期差異的比較，譬如說某天到某天，中間有差異了多少時間的計算。天數（週幾）也是日期差異的比較，不過是以週數來計算。

Advanced Date Time Calculator 日期計算機

△ 具備不同時區的日期與時間，透過這功能可以很快知道不同地區現在的時間囉！

Advanced Date Time Calculator 日期計算機

△ UNIX 日期的格式的換算，這對有使用 Linux 的工程師、寫程式的工程師來說，或許也是個方便的小工具。

https://www.trisunsoft.com/tc/advanced-date-time-calculator/

安裝版：
Advanced Date Time Calculator.zip（GOOGLE下載）
Advanced Date Time Calculator.zip（1DRV下載）
Advanced Date Time Calculator.zip（MEDIAFIRE下載）
Advanced Date Time Calculator.zip（RAPIDGATOR下載）
Advanced Date Time Calculator.zip（MEGA下載）
檔案大小：1.24 MB

免安裝版：
Advanced Date Time Calculator.7z（GOOGLE下載）
Advanced Date Time Calculator.7z（1DRV下載）
Advanced Date Time Calculator.7z（MEDIAFIRE下載）
Advanced Date Time Calculator.7z（RAPIDGATOR下載）
Advanced Date Time Calculator.7z（MEGA下載）
檔案大小：241 KB

限時免費 Advanced Date Time Calculator 進階日期時間計算機 相關文章

    li

訪客留言

限時免費 Advanced Date Time Calculator 進階日期時間計算機 參考資料

iPhone app iPad app超強12in1的多功能計算機，可工程計算，可 ...
超強12in1的多功能計算機，可工程計算，可函數，可畫階數學圖形，基本，科學，貨幣，換算，單位換算，財務，日期-時間，常數，方程求解，統計，基本換算，圖表及小費計算器限時免費推廌app ... Comprehensive Date &amp; Time calculator ... Advanced RPN mode with Stack viewer and functions: DROP, SWAP, ROLL, DEPTH, PICK,&nbsp;...
免費: wgt putting calculator 下載-windows: wgt putting calculator
Advanced Date Time Calculator is a full-featured date time calculator. The program can calculate the result date time by adding/subtracting some years, months, weeks, days, hours, minutes and/or seconds to/from a base time. 更多資訊… ...
Mac限時免費軟體推薦 | 原價 128 ¥ - 每日頭條
Dave教授的Mini Mathematica MathStudio結合了最快的專有技術的強大功能，超越了傳統的圖形計算器iOS上可用的計算機代數系統，可以創建笛卡爾，參數，極地，隱式，向量
TriSun Advanced Date Time Calculator v8.0 英文正式版(日期時間 ...
TriSun Advanced Date Time Calculator v8.0 英文正式版(日期時間計算器軟體) ... 它包含6個主要函數：計算結果日期時間幾年、幾個月、幾周、幾天、幾小時、幾分鐘&nbsp;...
阿榮福利味 - 免費軟體下載: 080818
Advanced Date Time Calculator 10.0.086 中文版 - 全功能時間... VMware Fusion Pro 11.5.5 - Mac電腦專用虛擬機器軟體 Mac跑Windo... VMware Workstation Player 15.5.5 - 免費虛擬機器軟體 VMware Workstation Pro 15.5.5 - Windows虛擬機器軟體 虛擬化執... ...
처음 마음가짐을 잊지마 - 벤자민로그
살랑 살랑 불어오는 바람을 맞으며 여러 생각을 갖는다. 2년 전에 처음 복학하여 공부하던 때가 자꾸 생각이 난다. 내게 그 때 그 열정이 지금도 변하지 않았다는 것에 감사하며 더욱
TCDraftPost 4 | 綠色工廠
TCDraftPost 4 2008-06-08 17:22:16 哇哇 0 0 過去曾經介紹過 利用 Google Apps 郵件代管 ，今天在偶然的機會才發現原來 Windows Live 也有這樣的 Domain 服務，申請來用看看！
Advanced Date Time Calculator 10.0.086 中文版 - 全功能時間計算器 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
Advanced Date Time Calculator 10.0.086 中文版 - 全功能時間計算器 VMware Fusion Pro 11.5.5 - Mac電腦專用虛擬機器軟體 Mac跑Windows KeyMusic 3.0.011 - 讓鍵盤打字時發出音樂 Wireshark 3.2.4 免安裝版 - 取代Eathereal抓網路封包的軟體 NetBalancer 10 ...
iPhone app超強12in1的多功能計算機，可工程計算，可函數，可 ...
... 單位換算，財務，日期-時間，常數，方程求解，統計，基本換算，圖表及小費計算器限時免費推廌app ... Comprehensive Date &amp; Time calculator
日期計算機、天數計算機 - Toolbxs
日期計算機、天數計算機. 想輕鬆算日子、計算不同日期間隔嗎？只要輸入開始日期和結束日期，就可以幫你算出日期相減的結果。這個小工作可以用做日期倒數或是&nbsp;...