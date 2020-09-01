Excel打勾按鈕

有時填寫 Excel 會需要針對不同的選項打勾，不過若是製作表單的同仁在設計 Excel 時，如果能夠讓填表的人按下滑鼠就能打勾，那大家在填表時是否就能夠更便利、省時了呢？今天要來跟大家分享的技巧就是如何製作 Excel 打勾按鈕，讓同事只要點一下滑鼠，就能在正方形中打勾，不只方便他人，也方便自己，各位若沒有時間學習，小編幫大家準備好範本，下載檔案後將打勾按鈕複製到自己的檔案中，修改文字即可直接套用。關於更多 Excel 教學，你也可以參考：Excel 將日期自動轉為星期，免輸入函數快速轉換

Excel打勾按鈕

這裡小編就拿著員工旅遊調查表作為示範，在意願調查、方案調查的部分，就可以適度加入打勾按鈕，來方便大家票選。

excel核取方塊打勾

首先我們要開啟隱藏版功能，先找到 Excel 選項。

excel正方形打勾

在「自動功能區」，裡面找到「開發人員」並且打勾後，按下下方的確定。

excel選項按鈕

回到 Excel 後，找到頂端的「開發人員」選項，點擊下方「插入」，裡面有個「表單控制項」，這裡就可以看到一個打勾的圖示，選擇他就可以開始製作了。

excel打勾快捷鍵

在下方用拖拉的方式，拉出一個核取方塊，預設文字顯示「核取方塊1」，這裡面的文字可以任意修改，修改完成後，對方框點擊右鍵可以移動到表格正確的位置上。

excel點兩下打勾

這樣就完成 Excel 打勾按鈕的製作囉，這樣看起來是不是比一開始舒服多了呢？

Excel打勾按鈕

如果你沒時間學這個方法的話，可以下載下方的範本直接將打勾按鈕複製到自己的 Excel 檔案中，修改文字就可以使用囉，或你手邊沒有 Excel 資料，可以打開範本跟著小編練習一遍比較不容易忘記唷。

Excel 打勾按鈕範本：
Excel 打勾按鈕範例.xlsx（GOOGLE下載）
檔案大小：15 KB

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Excel 如何製作可以打勾的按鈕？ 參考資料

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