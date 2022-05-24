Excel 表格列印跑掉

Excel 表格太長列印出來除了被拆頁斷層之外，還會造成不必要的紙張浪費，那麼有沒有什麼方法，可以讓 Excel 長表格列印出來在同一頁呢？既方便閱讀，又能節省紙張與墨水，今天小編就來教大家如何利用簡單的小技巧，實現 Excel 長表格列印方式，今天要分享的是直式列印的方法，如果你的 Excel 表格式橫式的，請參考我們之前分享過的 Excel 列印滿版教學，教你如何印滿整張 A4 A3 紙。

Excel 表格列印

excel 如何列印長表格

上面兩張圖讓大家看一下，如果你有一份 Excel 長表格要列印，印出來就會像這樣，內容分散在兩頁，第二頁又沒標題，真的相當不易越讀。今天就來跟大家分享簡單的解決方法，話不多說讓我們馬上開始吧。

Excel 辦公技巧

首先將 Excel 表格複製起來。

excel 如何列印長表格

貼上 Word 空白文件中。

Excel 表格列印教學

然後全選表格，選擇「版面配置」>「欄」>「二欄」，這時候就可以看到長表格已經出現在同一個頁面中啦。不過第二欄表格沒有標題，我們需要調整一下。

Excel 辦公技巧

先將滑鼠點擊一下標題欄位，讓輸入符號停留在標題，然後選擇表格 > 版面配置 > 資料 > 重複標題列，這時候就可以看到第二欄表格的標題也有囉！

Excel 表格同一頁

此時再進行列印，就可以看到原本被拆散在一、二頁的表格，已經團員啦，而且表頭也有標題，如此一來就能夠輕鬆將長表格列印在同一張 A4 紙上，更好閱讀且更節省紙墨，小編將範本檔放在下方，留給各位有需要的朋友下載起來實做一遍，下次要印 Excel 長表格就這樣做吧。

下載：
Excel 長表格範本檔.xlsx（GOOGLE下載）

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