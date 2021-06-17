excel外部資料亂碼

我們從國外的網站下載回來的 Excel 打開後常常會發現出現亂碼，尤其是「中文」的部分沒有辦法正常顯示，好比從 SurveyCake 下載問卷、線上轉檔工具下載的 Excel 檔，這時候該怎麼解決呢？其實這是由於「編碼」所導致的問題，並不是你的檔案毀損了，或是對方的服務有問題，更不是電腦中毒了，本篇小編要跟大家分享目前最簡單的方法，來解決 Excel 出現亂碼的問題。

excel外部資料亂碼

首先，先確定你跟我是遇到一樣的問題，確認一下自己的 Excel 是不是英、數顯示正常，但是中文的部分卻是亂碼，如果是的話，就繼續看下去吧！不是的話你也可以試試看，但我不保證能夠解決你的問題，因為問題的原因可能不是太一樣。

excel xls中文亂碼

有些人說遇到這個問題，用「取得外部資料」的方法就能解決，不過我發現那個方法並沒有辦法完全解決，我自己用了 Excel 亂碼問題依然存在。所以我今天要分享更簡單而且更有效的方式。

首先將我們手邊的 Excel 檔案上傳到 Google 雲端硬碟中，並且用 Google 試算表的方式開啟。

excel亂碼修復

上傳之後，Excel 亂碼問題很神奇的解決了，此時點選「檔案」>「下載」，將這份檔案下載為 Excel 格式。

Excel 打開是亂碼

再次回到電腦開啟剛剛下載完的檔案，就可以正常瀏覽囉，亂碼的問題很自然的被解決啦，不須要調整任何設定就順利完成！如果你也跟我一樣遇到一樣的亂碼問題，不妨用同樣的方法做一遍試試看能否解決吧。

Excel 遇到亂碼如何解決？這招學起來，教你快速解決 相關文章

訪客留言

Excel 遇到亂碼如何解決？這招學起來，教你快速解決 參考資料

下載資料集的CSV檔，打開來為亂碼，怎麼辦? | 政府資料開放 ...
若使用Microsoft EXCEL軟體開啟CSV檔案時，會出現中文無法正確顯示， ... 若您嘗試使用EXCEL 軟體開啟CSV檔案請參閱下列兩個方法解決CSV開啟為亂碼的問題 ... 3.編碼選擇ANSI編碼格式後儲存成CSV檔案格式。 4.接著再點選滑鼠右鍵/​開啟 ...
如何解決 Windows 系統 Excel CSV 檔亂碼問題？. 打開問卷明細總是錯誤？SurveyCake 教你輕鬆解決亂碼問題 | by ...
2017/2/6 · 請改依循以下三個步驟，就能順利解決 Excel 亂碼問題囉！ 步驟一：將 CSV 檔上傳至 Google 雲端硬碟 進入 google drive，並將 CSV 檔拖曳至 google drive 上，下圖以「客服反應表單.csv」為例。
Excel打開後是亂碼，該怎麼辦呢？ - 元伸網頁設計
這時請你檢查一下檔案類型是不是csv檔，對著檔案點右鍵→ 內容→ 查看檔案類型是否為csv檔，如果是，請您按照以下步驟來解決問題。 操作步驟. Step1. 開啟一個 ...
excel utf-8 亂碼 [我不用DOC]如何在EXCEL內匯入UTF-8編碼的CSV – Qhcoh
3/8/2016 · 這兩種編碼都可以用來顯示中文，如果要讓 Excel 正常顯示 UTF-8 的資料，而Excel預設是以ANSI的方法讀取CSV檔，不過由於Excel無法預設讀取UTF-8 編碼的CSV 檔案，而且因為公司裡使用Excel 2007的人很少，如果要讓顯示成亂碼的CSV，又能 ...
如何解決 Windows 系統 Excel CSV 檔亂碼問題？ | Meet創業小聚
2020/7/18 · 請改依循以下三個步驟，就能順利解決 Excel 亂碼問題囉！ 1. 將 CSV 檔上傳至 Google 雲端硬碟 進入 google drive，並將 CSV 檔拖曳至 google drive 上，下圖以「客服反應表單.csv」為例。 2. 按右鍵，以「 Google 試算表」打開檔案
變更系統地區設定，解決 Windows 安裝簡體中文軟體亂碼教學
變更系統地區設定，解決 Windows 安裝簡體中文軟體亂碼教學 Last updated 3 years ago by Pseric 去年底去了一趟中國大陸，旅行途中就順道去「 招商銀行 」開戶（順帶一提，如果你很倚賴網路銀行，招行的系統其實還蠻好用），只要有中國手機門號就能申請，非常簡單 ...
【資料是CSV檔，打開來為亂碼，怎麼辦？】... - Data Man 的資料視覺化筆記 | Facebook
【資料是CSV檔，打開來為亂碼，怎麼辦？】 政府的開放資料多半都是CSV的格式，可是，有時候你用Excel打開，卻顯示成一堆亂碼，難道是政府的資料毀損嗎？ 其實問題不是出在資料毀損，而是出在csv檔的「編碼」。簡單的說，電腦需要一套編碼用來顯示中文，而目前主要 ...
為何使用Microsoft Excel 打開匯出的報名人CSV 檔案是亂碼 ...
這是因為Excel 無法預設讀取UTF-8 編碼的CSV 檔案，解決方式如下：. 1. 先打開​空白的Excel. 2. 在[資料] -&gt; [取得外部資料] -&gt; [從文字檔] 選擇匯出的CSV 檔案. 3.
Excel打開是亂碼？教你換一個「開啟方式」，瞬間找 ... - 經理人
2018年1月25日 — Step1. 先確認一下檔案格式 · Step2. 開啟一個新的Excel表 · Step3. 點選上排功能區的「資料」→取得外部資料的「從文字檔」 · Step4. 找到你想打開 ...
系統匯入excel 亂碼csv 檔案office 365 亂碼問題- 台灣外匯保證金開戶
教學] CSV 檔案開啟亂碼問題解決方法@Excel &amp; EMail 記事本格式均適用 ... Excel​教學] 3步驟快速解決打開CSV檔亂碼問題impochun blog · Excel教學] 3步驟快速 ... 解決Mac 系統匯入中文CSV 檔案遇到亂碼問題(Excel on Mac 版本16.20 · 系統匯 ...