我們從國外的網站下載回來的 Excel 打開後常常會發現出現亂碼，尤其是「中文」的部分沒有辦法正常顯示，好比從 SurveyCake 下載問卷、線上轉檔工具下載的 Excel 檔，這時候該怎麼解決呢？其實這是由於「編碼」所導致的問題，並不是你的檔案毀損了，或是對方的服務有問題，更不是電腦中毒了，本篇小編要跟大家分享目前最簡單的方法，來解決 Excel 出現亂碼的問題。

首先，先確定你跟我是遇到一樣的問題，確認一下自己的 Excel 是不是英、數顯示正常，但是中文的部分卻是亂碼，如果是的話，就繼續看下去吧！不是的話你也可以試試看，但我不保證能夠解決你的問題，因為問題的原因可能不是太一樣。

有些人說遇到這個問題，用「取得外部資料」的方法就能解決，不過我發現那個方法並沒有辦法完全解決，我自己用了 Excel 亂碼問題依然存在。所以我今天要分享更簡單而且更有效的方式。

首先將我們手邊的 Excel 檔案上傳到 Google 雲端硬碟中，並且用 Google 試算表的方式開啟。

上傳之後，Excel 亂碼問題很神奇的解決了，此時點選「檔案」>「下載」，將這份檔案下載為 Excel 格式。

再次回到電腦開啟剛剛下載完的檔案，就可以正常瀏覽囉，亂碼的問題很自然的被解決啦，不須要調整任何設定就順利完成！如果你也跟我一樣遇到一樣的亂碼問題，不妨用同樣的方法做一遍試試看能否解決吧。