Polymer

Excel 報表太複雜？Google Sheet 表單資料又臭又長？怎麼樣可以讓這些生硬的數字、資料變得更容易閱讀、吸收？最近小編發現 Polymer 線上工具，能夠匯入 Execl 或 Google Sheet 表單，把你的資料庫轉換為類似網頁的互動性顯示方式，以卡片形式、條列、清單的方式呈現，甚至還會自動分析標籤，讓我們快速分類資料，功能相當強大，在這個資訊呈現爆炸性成長的時代，或許它就是你的資料彙整、整合小幫手。

Polymer

進入 Polymer 之後必須註冊、登入才能使用，也可以透過 Google 一鍵登入。

Excel 資料視覺化

登入後就能夠看到許多匯入資料的方式，有 CSV 或 XLS 檔、Google Sheet、Google Drive 及 Dropbox 幾種方式。

Excel 表格美化

小編用 Google Sheet 作為示範，匯入資料之後，點擊標題 > Open Polymer App。

Google Sheet 技巧

小編匯入如上圖的 Google 表單，由各 3C 產品廠牌、官網、產品類型所集合而成的一個表格，經過 Polymer 整理之後會變成什麼樣子呢？ 

Polymer 教學

點擊 Open Polymer App 按鈕之後，有幾個選項可以選擇，包含你想要怎麼樣看到你的資料、你想要的資料呈現方式，可以依照自己的喜好作勾選，顯示方式有三種可以選擇，上圖為 Gallery 顯示方式。

資料分析

Card 顯示方式效果如上圖。。

Polymer

最後則是 Grid 顯示方式，大家可以在這三種顯示方式裡面選擇自己喜歡的，選擇完畢後按下 Continue。

Polymer

最後就可以看到結果呈現如上啦。

Polymer

點擊旁邊的 Tags 可以依照不同的種類、標題來做篩選，快速找到自己想找的資訊。

Polymer

左上方有個小小的「設定」齒輪圖示。

Polymer

點開找到「Field Settings」則可以自訂要顯示的標題、內容、敘述等。

Polymer

全都設定完畢後，左上方的 Share 點擊進去，就可以取得分享連結。

Polymer

分享連結能夠設定隱私、公開及密碼，把連結分享給朋友，對方就可以看到我們剛剛編輯時所看到的頁面囉！以上所有的功能都是免費的，當然也有付費版的可以解鎖更進階的功能，不過我覺得免費版功能對於一般人需求已經相當足夠，我將連結放在下方，提供給大家去試試看囉！

傳送門：Polymer

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