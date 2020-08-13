用 Excel 建立班級名冊、公司名冊等基本資料時，若想要將「名字」與「照片」連結起來，勢必要將加入照片到 Excel 才能增加自己的記憶點，不過通常名冊都是 20 人起跳，若一張一張手動插入圖片，可能就會開始懷疑自己，因此今天小編要來與大家分享 Excel 如何批量加入圖片，全部圖片按照姓名自動乖乖對號入座的方法，透過簡單的函數就可以完成，大家若懶得學的話，文末一樣幫大家準備好範本，直接下載改成自己的照片路徑就可以使用囉！ 更多 Excel 教學，你也可以參考：Excel 將日期自動轉為星期，免輸入函數快速轉換

一般要加入照片，可以點擊上方的「插入」來完成，不過今天小編要跟大家分享更聰明的方法，不但省時又可以省力！

首先在旁邊的公白欄位貼上以下函數：<table><img src="C:\Users\yohnu\Downloads\PENCILAVATARS\PNG\劉備.png"width="100"height="100">

其中紅色的部分，需要改成自己照片路徑。

照片路徑要怎麼改呢？首先必須將所有要插入 Excel 的照片，放入同一個資料夾中，這邊必須要注意的是，照片的檔名必須與 Excel 中的姓名一致，待會 Excel 才會自動配對，打開該字料夾點一下上方路徑，按下複製，然後將上面紅色字體貼上代替掉即可。

接著回到 Excel 將路徑貼上，就完成囉，此時向下拉動表格，完成自動配對姓名、檔名。若你下拉只完成複製，可以點擊右下方的圖示，選擇「快速填入」，這樣 Excel 就會自動將路徑、姓名自動配對，此時將所有的配對完成的函數複製起來。

此時回到照片素材資料夾，新增文字文件。

將剛剛的函數貼上並複製起來，取得純文字的複製檔。

這時再回到 Excel，在要插入圖片的儲存格按下右鍵，選擇「選擇性貼上」。

選擇「Unicode 文字」後按下確定。

這時就可以看到所有的圖片已經一次全部匯入 Excel 囉！此時就能夠將右邊醜醜的函數刪掉啦，不過這時你可以能會發現照片怪怪的，只要調整一下儲存格的大小，圖片就會自己正常顯示於儲存格中了囉，下方是此篇文章的 Excel 範本，大家可以下載下來，將圖片路徑改為自己的，就可以快速插入圖片啦！

下載：

Excel 批量插入圖片範本.xlsx（GOOGLE下載）

