Excel 如何列印滿版？Excel 的計算功能非常強大，像是 Key 報表、進銷存統計等功能，都是大家經常使用的功能，但是要列印時，Excel 上的表格要怎麼乖乖的，剛好將 A4 或 A3 甚至事任何尺寸的紙印好印滿呢？今天要來跟大家分享 Execl 滿版列印的方法，看一次就能學會 Go Go。

首先打開 Excel 要列印的表格，通常表格都會不自覺一直往外生長，這時候要列印時，就會發現版面的問題~~但是不用擔心，請跟著小編繼續看下去。

打開列印頁面，可以看到預覽列印的地方，可能會出現表格或文件大小紙有一半，這樣印似乎太浪費，這時候只要點擊下方小小的「版面設定」就能夠快速解決問題~

進入版面設定後，通常大家可能會調整縮放比例來讓文件可以完整被列印出來，不過調整比例不可能一次就條到符合紙張的縮放大小，需要不斷試錯。因此可以透過選擇縮放比例下方的「調整成」，並按下確定，就可以讓整張紙印好印滿。若有需要也可以搭配上方的「方向」，來決定列印方向。

如果你有不同的紙張尺寸，也能夠在這邊一併做調整，這邊小編就以最常見的 A4 為例。

這樣就能夠將完整的 Excel 表格印好印滿囉！跟一開始只印了半張紙，是不是差異很大呢，不僅可以減少浪費，還可以讓閱讀的人眼睛更舒適，雖然是簡單的小設定，卻能物盡其用、不浪費紙張喔！若你手邊沒有 Excel 檔案，可以下載下方範本 (來源：教育部高等教育司) 來練習。