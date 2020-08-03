線上馬賽克

當照片中有一群人需要馬賽克時，有沒有自動馬賽克的工具？現在偶爾會有許多抗爭活動、抗議遊行等，雖然示威者走上街頭有戴口罩、帽子、墨鏡來遮檔自己的五官特徵，然而強大的網友還是有可能透過他們的身材、衣物、刺青等特徵把他們神出來，為了保護抗爭者的隱私，AutoMask 線上馬賽克工具透過 AI 演算法的方式，能夠自動將照片中的人物加上馬賽克，而且過程 100% 在電腦中執行，照片不會被上傳到其它人的伺服器中，如果你也有需要將照片上馬賽克，懶得自己手動、照片中人特別多的話，趕快將 AutoMask 收到自己的口袋工具中吧。手動版的馬賽克你可以參考：線上馬賽克工具 imageblur 免註冊無浮水印，人人都可以輕鬆馬賽克

線上馬賽克

進入 AutoMask 網頁後，滑動到最下方，就可以看到上傳照片區域，比較可惜的是一次只支援上傳一張照片，沒辦法批次處理。

馬賽克App

接著可以選擇輸出的圖片品質，有低、中、高及完整畫質可以選擇，畫質越高處理的時間就越久，反之則越快速。

自動馬賽克工具

AutoMask 提供三種馬賽克模式：上圖是 Pixelated Mode 也就是一般的常見的馬賽克模式。

馬賽克軟體

第二種是 Blur Mode 毛玻璃模式，這兩種模式下，無論你選取什麼模式，下面都有一個模糊程度可以調整。

AutoMask

第三種是不透明模式，用純色遮罩將人物直接蓋住，下方可以挑選要覆蓋的色彩，完成之後按下 Save Image 就可以輸出囉。以下來看看更多透過 AutoMask 處理的馬賽克照片：

AutoMask

AutoMask

我個人覺得人多得畫面中，透過 AutoMask 上馬賽克會比自己用手動來得快速，不用自己用手塗個老半天，對於經常有上馬賽克需求的朋友，算是滿方便的一款工具，有需要的話趕快收下囉 ~

AutoMask 線上馬賽克：https://www.automask.app/

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