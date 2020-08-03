當照片中有一群人需要馬賽克時，有沒有自動馬賽克的工具？現在偶爾會有許多抗爭活動、抗議遊行等，雖然示威者走上街頭有戴口罩、帽子、墨鏡來遮檔自己的五官特徵，然而強大的網友還是有可能透過他們的身材、衣物、刺青等特徵把他們神出來，為了保護抗爭者的隱私，AutoMask 線上馬賽克工具透過 AI 演算法的方式，能夠自動將照片中的人物加上馬賽克，而且過程 100% 在電腦中執行，照片不會被上傳到其它人的伺服器中，如果你也有需要將照片上馬賽克，懶得自己手動、照片中人特別多的話，趕快將 AutoMask 收到自己的口袋工具中吧。手動版的馬賽克你可以參考：線上馬賽克工具 imageblur 免註冊無浮水印，人人都可以輕鬆馬賽克

進入 AutoMask 網頁後，滑動到最下方，就可以看到上傳照片區域，比較可惜的是一次只支援上傳一張照片，沒辦法批次處理。

接著可以選擇輸出的圖片品質，有低、中、高及完整畫質可以選擇，畫質越高處理的時間就越久，反之則越快速。

AutoMask 提供三種馬賽克模式：上圖是 Pixelated Mode 也就是一般的常見的馬賽克模式。

第二種是 Blur Mode 毛玻璃模式，這兩種模式下，無論你選取什麼模式，下面都有一個模糊程度可以調整。

第三種是不透明模式，用純色遮罩將人物直接蓋住，下方可以挑選要覆蓋的色彩，完成之後按下 Save Image 就可以輸出囉。以下來看看更多透過 AutoMask 處理的馬賽克照片：

我個人覺得人多得畫面中，透過 AutoMask 上馬賽克會比自己用手動來得快速，不用自己用手塗個老半天，對於經常有上馬賽克需求的朋友，算是滿方便的一款工具，有需要的話趕快收下囉 ~

AutoMask 線上馬賽克：https://www.automask.app/