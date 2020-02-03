照片背景太亂或有敏感資訊不方便公開嗎？今天小編要跟大家分享一款專門用來打馬賽克的 APP 純純打碼，整個 APP 大小只有 2.6MB，雖然輕巧但是卻能滿足所有打馬賽克的功能，包含了傳統馬賽克、毛玻璃效果、選區和手指模式打碼，甚至還有 Low Poly 低多邊形的風格馬賽克，如果你有這個需求，趕快到文末下載起來囉！你也可以參考：線上馬賽克工具 imageblur 免註冊無浮水印，人人都可以輕鬆馬賽克

△ 目前這款 App 只支援 Android 系統，到 Google Play 即可免費下載，下載之後直接開起就可以選擇你要上馬賽克的照片啦，因為這個 App 只作為馬賽克功能使用，沒有其他附加功能，因此檔案大小相當輕巧~不會對手機造成負擔。

△ 選完照片後，下方 6 個圖示，每個都是不同的馬賽克功能與效果，上圖是左邊第一個圖示的效果，也就是傳統馬賽克，最下方可以選擇馬賽克格子寬度。

△ 再來是第二個，毛玻璃效果，同樣最下方也能夠調整模糊程度。

△ 再來是我個人覺的馬賽克最美的風格 Low Poly 低多邊形，不管要馬什麼，看起來不會很突兀，有種藝術品的感覺 XD

△ 最後是手指塗抹和反白打馬賽克，總之純純打碼就是一款功能到位、輕量化、強悍的馬賽克 APP，目前只有安卓系統有，大小相當輕巧，沒事幫手機裝起來，要用的時候就可以馬上使用啦~

下載：

純純打碼（Google Play 下載）