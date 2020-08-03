Oka 桌面剪貼簿

你的每日工作流程中，有沒有浪費許多時間在「重複的」複製貼上循環中呢？我的日常工作中，會時常在 A 頁面複製好幾組文字，到 B 頁面中依照欄位依序貼上，平常若使用 Mac 操作的話，就需要不斷浪費時間的切換頁面。為了解決這樣的，我一直在尋找 Mac 能夠記錄剪貼簿的工具，最近終於發現這款「Oka 桌面剪貼板」，若你跟我也有一樣想要更有效率地工作，可以試試看這款剪貼簿工具。你也可以參考：CopyQ 強大的剪貼簿管理工具，凡複製過必留下痕跡（Windows、Mac）


Oka 桌面剪貼板功能快速看

  • 系統剪貼簿的容量不再受限制，並且有完整的歷史記錄，即使重新啟動也不會遺失
  • 將記錄的剪貼簿內容，按照文字、連結、圖片，文件等進行自動分類
  • 美觀的界面和便利的快速鍵操作
  • 支援將應用程式新增到過濾列表中，以保護個人隱私

Mac剪貼簿記錄

Oka 桌面剪貼板在 App Store 中能夠免費下載，文章最後方幫大家準備好載點了，直接點擊就可以直接下載囉。下載完畢後打開，需要先授權權限，複製的文件、圖片才可以被讀取。

Oka 桌面剪貼簿

開啟之後不需要特地啟動程式，自然地進行複製貼上，Oka 桌面剪貼板就會默默地將我們複製的東西分門別類，預設分類有：文字、連結、圖片、檔案、筆記及其它。

Mac剪貼簿管理

每種分類都用不同顏色作為區分，將滑鼠懸停在上方並點擊就可以看到該分類中的剪貼簿內容，「雙擊」內容就會自動複製。這樣一來就可以達成不切換頁面，一次搞定所有複製、貼上動作。

OKA

圖片的複製也會被記錄下來唷，其實這樣還有一個好處，透過剪貼簿的變化，來檢視自己的工作紀錄，看看到底一天中都在複製些什麼樣的內容。

Mac剪貼簿歷史

若預設的 6 種分類不能夠滿足你的話，也能夠自訂分類及顏色，客製化自己的剪貼簿分類。

Mac剪貼簿工具

若不希望敏感資訊，像是密碼、信用卡帳號等被記錄起來，可以在 Oka 桌面剪貼板的設定中，排除特定應用程式的紀錄就可以囉。不過可惜的是 Oka 桌面剪貼板雖然能夠免費下載，完整使用它的功能是需要付費的，但真正好用的軟體，付費支持作者也沒用不可以～

下載：
Oka 桌面剪貼板（App Store 下載）

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