需要特定格式的圖示素材時，有沒有一個集合式網站，能夠將所有分散的圖片素材集合起來？今天要與大家分享的就是這樣一個圖片素材網站 Free illustrations，有別於一般的圖片素材庫，Free illustrations 非常特別的是以「格式」來檢索，包含：AI、EPS、FIGMA、GIF、PDF、JPG、PNG、PSD、SKETCH、STUDIO、SVG 及 XD 等 12 種格式，裡面整合的大部分圖片全都免費可商業使用，各位若需要特定格式的圖片，推薦可以將 Free illustrations 收入口袋清單唷。你也可以參考：Stories by Freepik 免費可商用插圖素材庫，可自訂圖片顏色與內容

進入 Free illustrations 網站之後往下滑動，就可以看到 12 種圖片格式的分類，一般網站會以圖片中的畫面來分類，像是動物圖片、汽車圖片、商業圖片等，由於 Free illustrations 是集合其他網站圖片，所以用了格式作為分類，小編還是第一次看到這樣的分類方法，相當特別。

點擊進去之後可以看到圖片縮圖、圖片數量、格式、可否商業使用等相關訊息，按下 VISIT SITE 會另外開啟分頁，能夠前往圖片原始來源下載。

由於是整合不同來源的圖片，因此每個來源的下載方式都會有些許不同，大家下載時需要找一下載點。

幾乎所有圖片都是可以商業、個人使用的，下載之後為一個壓縮包，打包了所有圖片素材，大家若常常需要各式圖片素材，Free illustrations 收錄了滿多免費圖片來源，或許可以為你省下不少收集素材的時間，趕快將它加入你的圖庫清單吧。

Free illustrations 免費可商用圖片素材：https://freeillustrations.xyz/