找不到適合發佈網頁背景或文章首圖的圖片嗎？不妨使用 Cool Backgrounds 免費線上背景產生器製作一個吧！Cool Backgrounds 背景產生器，共有 5 種酷炫背景主題，包括多採抽象三角形、精密的粒子線圖、CSS 漸層背景、漸層地圖以及 Unsplash 漂亮風景圖，並可讓你自訂背景顏色，製作完成後便可輕鬆下載做使用，若你總是為了找適合的背景而煩惱的話，趕緊試試這款 Cool Backgrounds 背景產生器。有好看的波浪背景圖嗎？可以參考這篇：Svg Wave 免費線上波浪背景圖產生器

Cool Backgrounds 使用說明

開啟 Cool Backgrounds 網站後，可以看到左側有 5 種不同的酷炫背景主題，包括多採抽象三角形、精密的粒子線圖、CSS 漸層背景、漸層地圖以及 Unsplash 漂亮風景圖，點選其中一個主題，右側就會顯示該主題的預覽圖片。

若你覺得圖片顏色搭配不是你喜愛的話，你可點選預覽圖片右下角的「顏色選項」，便可自訂你喜歡的背景顏色。

在最下方的「Unsplash」背景中，可將這個知名免費圖庫背景，下載到電腦桌面做使用，若想要更多 Unsplash 圖片的話，還可點選「More Unsplash」直接到官網裡做挑選。

另外，在 Cool Backgrounds 網站上有四個顏色選項，分別是黑色、白色、藍色和紅色，點選其中一項後，便可將左側 5 種背景轉為單一顏色，最後確定你要的背景圖沒問的話，便可按下右下角的「下載」按鈕，便可輕鬆取得背景圖囉！對於找不到合適的文章首圖或網頁背景的朋友，這款 Cool Backgrounds 線上背景產生器，會是你不錯的選擇！

Cool Backgrounds：https://coolbackgrounds.io/

