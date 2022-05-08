你在找 icon 圖示嗎？微軟在 Github 上架超過 4000 款 icon ( Fluent UI System Icons )，但是由於 Github 上面不方便檢索的關係，最近有國外神人推出 Fluenticons 免費 icon 圖庫，裡面的 icon 正式微軟在 Github 釋出的那些 icon，讓大家可以更方便找到自己需要的 icon 圖示，還可以替 icon 任意調整顏色，提供 PNG、SVG 等常見的圖片格式讓大家免費下載，趕快到 Fluenticons 找找有沒用的上的吧。如果 4000 款不夠用，那我推薦 Iconduck 有超過 10 萬款 icon 讓你用個夠！

進入 Fluenticons 首頁後，就可以看到許多 icon 縮圖。

按下右上方的切換鍵，可以輕鬆切換空心、實心 icon 圖示，也可以點擊月亮來切換深色模式。左邊也有搜尋欄位，輸入關鍵字就可以找到自己喜愛的 icon 圖示，比較可惜的是目前沒有 icon 分類功能。

找到自己喜歡的 icon 之後，右側可以變更顏色。

Fluenticons 具備「複製程式碼功能」，下拉選單還有不同的格式，像是：HTML Image、Vue Component 及 React component。

也可以下載 PNG、SVG 及Webp 格式的圖片，選好格式後點擊右側 Download 就可以直接儲存到電腦啦。有需要的朋友連結放在下方，趕快收藏起來，需要的時候就可以馬上使用。

傳送門：Fluenticons