Fancycrave 免費圖庫和其他線上圖庫最大的差別是它重質不重量，每天僅更新兩張免費圖片，網站上的照片都是從泰國、柬埔寨、越南、馬來西亞和日本的旅行者提供免費照片，每張照片都是 CC0 授權，個人使用、商業用途都可免費下載使用，雖然 Fancycrave 圖片數量算不上多，但皆是精挑細選的極品。
▽ 從 Photos 裡可看到全部照片的分類，動物、建築、娛樂、食物、產業、人物、運輸等分類。
▽ 艾倫這陣子找了不少線上免費圖庫，Fancycrave 雖然圖庫不比其他圖庫豐富，但每張圖片的故事性都很強烈，圖片內容的取景也很不同，需要找些比較有意境的圖片艾倫很推薦 Fancycrave。
▽ 每張圖片的下方都有作者資訊和 Download，按下 Download，就會顯示圖片的原始圖，不需要註冊就能下載。
▽ 滑鼠按右鍵就可以另存圖檔到電腦中。
▽ 若不想在 Photos 裡慢慢一張張照片尋找，也能另外從 Photo Packs，像是生活、甜點、野生動物...等主題類別，相片集是每個主題底下會收錄一些相關的圖片素材，可一次打包下載使用。
▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/butterfly-and-toad-friendship/
▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/traditional-japanese-paper-lanterns/
▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/young-girl-sitting-in-grass-getting-ready-to-play-guitar/
▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/boats-floating-through-a-narrow-canal-in-venice-italy/
▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/bottles-of-spirits-and-liquor-at-the-bar/
想找有故事性的圖片就一定要來 Fancycrave 圖庫網址：http://fancycrave.com/
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