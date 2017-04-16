Fancycrave 免費圖庫精選，重質不重量&精挑細選的極品

2017-04-16 02:28:14 艾倫
Fancycrave 免費圖庫

Fancycrave 免費圖庫和其他線上圖庫最大的差別是它重質不重量，每天僅更新兩張免費圖片，網站上的照片都是從泰國、柬埔寨、越南、馬來西亞和日本的旅行者提供免費照片，每張照片都是 CC0 授權，個人使用、商業用途都可免費下載使用，雖然 Fancycrave 圖片數量算不上多，但皆是精挑細選的極品。

▽ 從 Photos 裡可看到全部照片的分類，動物、建築、娛樂、食物、產業、人物、運輸等分類。
Fancycrave 圖庫網址：http://fancycrave.com/

fancycrave01

▽ 艾倫這陣子找了不少線上免費圖庫，Fancycrave 雖然圖庫不比其他圖庫豐富，但每張圖片的故事性都很強烈，圖片內容的取景也很不同，需要找些比較有意境的圖片艾倫很推薦 Fancycrave。

fancycrave02

fancycrave03

fancycrave04

▽ 每張圖片的下方都有作者資訊和 Download，按下 Download，就會顯示圖片的原始圖，不需要註冊就能下載。

fancycrave06

▽ 滑鼠按右鍵就可以另存圖檔到電腦中。

fancycrave07

▽ 若不想在 Photos 裡慢慢一張張照片尋找，也能另外從 Photo Packs，像是生活、甜點、野生動物...等主題類別，相片集是每個主題底下會收錄一些相關的圖片素材，可一次打包下載使用。

fancycrave08

▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/butterfly-and-toad-friendship/

fancycrave09

▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/traditional-japanese-paper-lanterns/

fancycrave10

▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/young-girl-sitting-in-grass-getting-ready-to-play-guitar/

fancycrave11

▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/boats-floating-through-a-narrow-canal-in-venice-italy/

fancycrave12

▽ 圖片網址：http://fancycrave.com/bottles-of-spirits-and-liquor-at-the-bar/

fancycrave13

想找有故事性的圖片就一定要來 Fancycrave 圖庫網址：http://fancycrave.com/
更多資訊請參考：
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！

Fancycrave 免費圖庫精選，重質不重量&精挑細選的極品 相關文章


訪客留言

Fancycrave 免費圖庫精選，重質不重量&精挑細選的極品 參考資料

[網站推薦] pakutaso免費圖庫 @ 給你魚竿 :: 痞客邦 PIXNET ::
一個漂亮的圖可以大大增加網頁或APP的整體感覺 以下就介紹一個日本的免費貼圖網頁 1. 官網https://www.pakutaso.com/ 2. 中文介紹網頁連結https://free
Sign In
Outlook.com is a free, personal email service from Microsoft. Keep your inbox clutter-free with powerful organizational tools, and collaborate easily with OneDrive and Office Online integration. ... Email, phone, or Skype name
《六福村主題遊樂園官方網站》
中秋TWOTWO暢遊六福村$222 中秋連假 TWOTWO(兔兔)暢遊六福村 只要$222(原價$999) 中秋連假身分證字號含兩個「2」(兔兔)暢遊六福村只要$222(原價$999) 【優惠日期】2015/9/26-28 【使用說明】 1.此優惠方案限本人持有照身分證件(身分證、健保卡、駕 ...
《牆壁咚圖片》日本圖庫提供免費下載 你會想用嗎？
而今天有一間日本的圖庫公司「PAKUTASO 」，特別設計一系列的《牆壁咚圖片》讓大家免費下載使用喔～ 《牆壁咚圖片 ... -3933.html 撲倒雙手咚－感覺是要在女生耳邊說情話很適合 讓我想起之前也提供大家免費下載的《日本 ...
PAKUTASO 日本免費素材下載，上萬張高畫質、高解析度的免費圖片 | 綠色工廠
PAKUTASO 日本免費素材下載，上萬張高畫質、高解析度的免費圖片 相關文章 ... #日本免費素材下載 最近找到一個日本免費圖庫，跟以往介紹過的圖庫網站不同，收錄圖片素材主要集中在食材和食物上，任何人無須註冊就能自由下載高解析度相片！ 這些免費 ...
台北聯營公車路線《222-250》 - 悠遊網yoyonet-查詢大眾運輸資訊的好幫手，讓您想去哪裡，就去哪裡！
路線編號 起站 迄站 收費方式 服務業者 備註 222 內湖 衡陽路 二段票 大都會客運 223 關渡 青年公園 二段票 大南汽車 224 天母 捷運石牌站 一段票 光華巴士 225 蘆洲 民生社區 二段票 三重客運 225 蘆洲 松山機場 二段票 三重客運
免費圖片 - 免費資源網路社群
Photock 超過五千張素材免費日本圖庫，高畫質相片 CC0 授權可商業用途 前幾天介紹過「PAKUTASO 日本免費圖庫推薦！超過一萬張高畫質 相片下載可作商業用途 ...
PAKUTASO 日本免費圖庫推薦！超過一萬張高畫質相片下載可作商業用途 ...
2016年12月16日 - Visual Hunt 精選萬張CC0 授權相片開放免費下載 &middot; 下載高畫質相片素材的13 個免費圖庫資源精選 &middot; 免費下載高解析度圖片的15 個最佳圖庫網站. PAKUTASO 收錄的免費圖片素材已經超過10,000 張（目標五萬張），相片分類相當&nbsp;...
FancyCrave
Fancycrave 2 free emotionally driven images every day! Photos Abstract Animals Architecture Entertainment Food &amp; Drink Industrial Nature People Technology Transportation Photo Packs About Terms &amp; Conditions Search for: Search Howdy! People are tir
&quot;神器！超過140萬圖標的網站+免費圖庫&quot;- 9900台灣網站導航 www.9900.com.tw
編者按：今天推薦的免費圖庫雖然數量不多，但勝在是每天手工嚴選的，而且可以免費商用，免注冊下載，使用起來非常方便。另外一個是知名圖標資源庫iconFinder，超過140萬個圖標供下載。 Fancycrave 對于有在關注免費圖庫網站