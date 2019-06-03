CC Search 免費可商用圖庫，超過 3 億張圖片讓你用到飽

2019-06-03 04:27:18 9M87

免費可商用圖庫

免費無版權圖庫如此多，哪一個圖庫好呢？今天來跟大家分享這款「CC Search」免費圖庫，整合多個免費圖庫來源，在這裡一次就可以搜尋到超過 3 億張的無版權圖片，所以如果你正在尋找免費可商用圖片，這個 CC Search 可以說是一個打 10 個，只要在這裡搜尋一次，找到你滿意圖片的機會就會大大提升啦！你可以參考：免費圖庫懶人包：19 個精選免費圖庫網站

CC Search

△ 進入 CC Search 之後，就可以看到大大的搜尋欄位啦，與一般圖庫比較不同的是，因為它是整合了其它圖庫的圖片，因此要輸入關鍵字搜尋才會看到圖片，而不會看到陳列式的圖片集～～

免費可商用圖庫

△ 目前 CC Search 整合了 19 個來源，包含較知名的 Flickr、Digital Museum 等，總和超過 3 億張的免費圖片，在這邊能一次搜尋、一次到位。

免費圖庫

△ 搜尋關鍵字之後，就可以看到搜尋結果囉，這邊唯一的缺點就是關鍵字語言必須輸入英文才找得到，如果語言有問題的話，不妨先用 Google 翻譯翻一下吧！

可商用圖庫下載

△ 除此之外，也可以篩選搜尋結果，根據不同的來源來搜尋圖片。

CC Search

△ 點擊進去之後，可以看到圖片標題、創作者、授權、來源、尺寸等資訊。

CC Search

△ 下載圖片的話直接點擊右鍵就可以另存圖片到電腦中啦

CC Search

△ 可商用動物圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=Animal&provider&li&lt&searchBy

無版權圖庫

△ 可商用美食圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=food&provider&li&lt&searchBy

無版權圖庫

△ 可商用水果圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=fruit&provider&li&lt&searchBy

CC0 圖片

△ 可商用夜景圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=nightview&provider&li&lt&searchBy

可商用圖片下載

△ 可商用海邊圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=sea&provider&li&lt&searchBy

CC Search：https://search.creativecommons.org/

CC Search 免費可商用圖庫，超過 3 億張圖片讓你用到飽 相關文章

訪客留言

CC Search 免費可商用圖庫，超過 3 億張圖片讓你用到飽 參考資料

CC Search - 圖片創用CC 搜尋引擎，全球最大免費圖庫搜尋引擎 ...
現在，非營利組織，創用CC（creative Commons）推出自己的創用CC 搜尋引擎，能夠讓你直接在他們的網站上，搜尋全世界所有採用創用CC 的圖片&nbsp;...
免費下載高解析度圖片的 15 個最佳圖庫網站
在最佳圖庫裡，你可以免費下載高畫質的照片或圖片素材。這些圖片可以用於個人或商業項目。選擇好的、高解析度的圖片可以為你的網站加分。另一原因，因為社群網站的分享功能已經愈來愈重要，為網站使用正確圖片，將有助於在社群網站上 ...
Creative Commons 官方免費圖庫搜尋器，搜尋Flickr、500px 等網站CC ...
開啟Creative Commons 網站的「CC Search」工具後，直接於搜尋框內輸入要查找的關鍵字，預設會搜尋標題、建立者及標籤，搜尋會顯示20 個結果，可依照需求來&nbsp;...
素材搜尋| 台灣創用CC計畫
感謝您對「台灣創用CC計畫」的支持與愛護，十多年來「台灣創用CC計畫」受中央研究院支持，並 ... 其他採納創用CC的網站 ... creativecommons.org提供的CC Search&nbsp;...
QSearch - 速解人意 | 社群數據分析與趨勢洞察最佳夥伴
受眾管理工具讓流量累積、留住人群 讓新的內容在過去累積的流量上成長，而不需要每次重新觸及 每發一個新產品或發一篇新的文章，在臉書上就要看運氣曝光？有沒有方法將所有過去接觸過的人都一次喚回讓他們點閱？
Stocksnap 第一名免費圖庫素材下載，不斷更新免授權
回到總整理目錄：[年度精選] 辦公室裡一定用得上的100種免費資源下載 「 StockSnap.io 」是我最近這個月使用得最頻繁的一個免費圖庫網站，他在網站的說明中很有自信的聲稱：「 The #1 source for beautiful free stock photos.
46 個免費圖庫網站總彙整 - 免費資源網路社群 – 免費資源指南，每日網路資訊與科技新知
Little Visuals 每七天固定更新七張免費 、高畫質相片，你可以將它用於任何地方，包含商業、個人專案。 28 ... 20個免費下載創用 CC 授權音樂的網站 彙整 Android 限定！15個幫你準備 IELTS、TOEFL、GRE 英文檢定的應用程式 40個設計師必備免費資源超推 ...
649 Best 好康資訊 images in 2019
FreePNGs 超過 45000 張免費 PNG 透明背景圖下載 Keep Calm, Artwork, Work Of Art, Auguste Rodin Artwork, Relax, Stay Calm ... unDraw 可商用扁平化圖示免費下載 ！適合用於網站、應用程式或簡報設計 Nintendo 64, Desktop Screenshot, Logos, Logo, A ...
圖庫兩連發！收錄美食大圖+提供1000+可商用圖片的網站 - 每日頭條
中文直接翻過來就是可免費使用於商業用途的相片，不過 FFCU 並不以免費圖庫或商用圖庫 ... 乾貨合集｜photoAC 超過 18 萬張免費圖片下載 2017-09-26 本文要推薦的「photoAC」是一個日本免費圖庫，和 silhouetteAC、illustAC 出自同一公司 ...
Flickr: Creative Commons - Find your inspiration. | Flickr
Many Flickr users have chosen to offer their work under a Creative Commons license, and you can browse or search through content under each type of license. Here are some recently added bits and pieces: Attribution License