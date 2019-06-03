免費無版權圖庫如此多，哪一個圖庫好呢？今天來跟大家分享這款「CC Search」免費圖庫，整合多個免費圖庫來源，在這裡一次就可以搜尋到超過 3 億張的無版權圖片，所以如果你正在尋找免費可商用圖片，這個 CC Search 可以說是一個打 10 個，只要在這裡搜尋一次，找到你滿意圖片的機會就會大大提升啦！你可以參考：免費圖庫懶人包：19 個精選免費圖庫網站

△ 進入 CC Search 之後，就可以看到大大的搜尋欄位啦，與一般圖庫比較不同的是，因為它是整合了其它圖庫的圖片，因此要輸入關鍵字搜尋才會看到圖片，而不會看到陳列式的圖片集～～

△ 目前 CC Search 整合了 19 個來源，包含較知名的 Flickr、Digital Museum 等，總和超過 3 億張的免費圖片，在這邊能一次搜尋、一次到位。

△ 搜尋關鍵字之後，就可以看到搜尋結果囉，這邊唯一的缺點就是關鍵字語言必須輸入英文才找得到，如果語言有問題的話，不妨先用 Google 翻譯翻一下吧！

△ 除此之外，也可以篩選搜尋結果，根據不同的來源來搜尋圖片。

△ 點擊進去之後，可以看到圖片標題、創作者、授權、來源、尺寸等資訊。

△ 下載圖片的話直接點擊右鍵就可以另存圖片到電腦中啦

△ 可商用動物圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=Animal&provider&li<&searchBy

△ 可商用美食圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=food&provider&li<&searchBy

△ 可商用水果圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=fruit&provider&li<&searchBy

△ 可商用夜景圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=nightview&provider&li<&searchBy

△ 可商用海邊圖片下載：https://search.creativecommons.org/search?q=sea&provider&li<&searchBy

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