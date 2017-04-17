以前住在安平五期附近，那時候時常溫飽的店家就是啞吧麵店
不過住在旁邊的時候就覺得寫文很害羞，所以遲遲都沒有寫文
現在已經搬離安平，偶爾偶爾還是會去回味一下，發現生意越來越好
看來好吃的店家就是這樣，人氣會越來越好啊！
雖然說沒有到排隊那麼誇張，不過若是正中午用餐時間可能就要稍等了！
店內空間不大，最近似乎又加了幾個位子～
來這裡吃什麼好呢？有乾麵、湯麵與餛飩，坦白說我都是來吃乾麵居多！
餛飩似乎是有吃過，不過沒有太特殊的印象了！
小碗的麵 40 元、大碗的麵 60 元，價格上應該還算是合理
吃麵配上黑白切滷味小菜是最基本的，很多時候吃小菜的金額還比較高
有時候真的不能夾太過隨興，我猜麵店應該是最小菜比較好賺吧
小菜隨便點幾樣，擺起來還頗豐富的感覺，重點是上面撒上了大把的蔥花
這個蔥花給人感覺誠意十足，這就是一個奇檬子的問題
滷味的味道算是還不錯，有時候煮麵比較花時間等待，小菜就忍不住快要吃光了
只能說吃小菜的確是一種享受，真不知道是來吃小菜的還是來吃麵的？
這裡的辣椒也非常的經典，我很愛這裡的辣椒！
不管是小菜或是乾麵都要搭著吃，其實是愛吃辣啦～
不過在其他地方是沒有吃過類似的辣椒，應該算是獨家口味吧！
大碗乾麵超大碗的！假如說小碗是加一坨麵，大碗應該是加了兩坨而非半坨
雖然說每次都是點大碗，但是看到乾麵上桌時，都覺得這麼大碗怎麼吃得下去
（其實在台南還有看過更大碗的，真的會讓我沒辦法整個吃完）
乾麵不是加醬油、醬油膏那種味，主要是加上肉燥為主，在台南也頗合理
口味上算是非常的順口，我應該可以連吃個三天吧 XD（何必這樣對待自己）
加上辣椒是一定要的～有時候我會加更多，只是最近比較收斂一點
之前後小朋友一起感冒了個月，喉嚨總是最先爆掉的，所以還是避免太過辛辣
看起來有可口嗎？手機隨手拍的啦！其實小店面反而害羞拿相機或單眼
我只能說手機拍照越來越好也是好事，至少照片還有基本的水準在，少些景深而已^^
乾麵還有附湯，很清淡的菜湯，而且不是小小碗而已，不錯囉！
【台南安平。啞吧麵店】
地址：台南市安平區府平路231號
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