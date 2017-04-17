以前住在安平五期附近，那時候時常溫飽的店家就是啞吧麵店不過住在旁邊的時候就覺得寫文很害羞，所以遲遲都沒有寫文現在已經搬離安平，偶爾偶爾還是會去回味一下，發現生意越來越好看來好吃的店家就是這樣，人氣會越來越好啊！店家的好人氣真不是蓋的，下午一點多去吃飯還是滿滿人潮雖然說沒有到排隊那麼誇張，不過若是正中午用餐時間可能就要稍等了！店內空間不大，最近似乎又加了幾個位子～來這裡吃什麼好呢？有乾麵、湯麵與餛飩，坦白說我都是來吃乾麵居多！餛飩似乎是有吃過，不過沒有太特殊的印象了！小碗的麵 40 元、大碗的麵 60 元，價格上應該還算是合理吃麵配上黑白切滷味小菜是最基本的，很多時候吃小菜的金額還比較高有時候真的不能夾太過隨興，我猜麵店應該是最小菜比較好賺吧小菜隨便點幾樣，擺起來還頗豐富的感覺，重點是上面撒上了大把的蔥花這個蔥花給人感覺誠意十足，這就是一個奇檬子的問題滷味的味道算是還不錯，有時候煮麵比較花時間等待，小菜就忍不住快要吃光了只能說吃小菜的確是一種享受，真不知道是來吃小菜的還是來吃麵的？這裡的辣椒也非常的經典，我很愛這裡的辣椒！不管是小菜或是乾麵都要搭著吃，其實是愛吃辣啦～不過在其他地方是沒有吃過類似的辣椒，應該算是獨家口味吧！大碗乾麵超大碗的！假如說小碗是加一坨麵，大碗應該是加了兩坨而非半坨雖然說每次都是點大碗，但是看到乾麵上桌時，都覺得這麼大碗怎麼吃得下去（其實在台南還有看過更大碗的，真的會讓我沒辦法整個吃完）乾麵不是加醬油、醬油膏那種味，主要是加上肉燥為主，在台南也頗合理口味上算是非常的順口，我應該可以連吃個三天吧 XD（何必這樣對待自己）加上辣椒是一定要的～有時候我會加更多，只是最近比較收斂一點之前後小朋友一起感冒了個月，喉嚨總是最先爆掉的，所以還是避免太過辛辣看起來有可口嗎？手機隨手拍的啦！其實小店面反而害羞拿相機或單眼我只能說手機拍照越來越好也是好事，至少照片還有基本的水準在，少些景深而已^^乾麵還有附湯，很清淡的菜湯，而且不是小小碗而已，不錯囉！【台南安平。啞吧麵店】地址：台南市安平區府平路231號